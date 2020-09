En 5 días, Bariloche sumó 213 nuevos contagios de coronavirus

Con 43 nuevos contagios y 60 altas médicas, Bariloche acumula 512 casos activos de coronavirus.

En el último parte provincial, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, confirmó 146 casos más de Covid-19 en toda la provincia, de modo que el número total asciende a 2.700, con 8.301 personas recuperadas.

En tanto, el nivel de ocupación en terapia intensiva es del 86% y quedan 23 camas libres en la provincia, de las cuales 11 son de Bariloche, 8 de Viedma, 3 de General Roca y 1 de Ingeniero Jacobacci.

"No pensamos que el que está en frente lo puede tener. O no nos cuidamos en el lugar del trabajo y visitamos a un familiar. Si son menores y estuvieron con alguien positivo, la principal forma de prevenirlo es que respetemos los dos metros, lavado manos y no compartir mate, botella ni demás elementos", señaló al brindar las últimas novedades.

De los 2.700 casos en Río Negro, 512 de San Carlos de Bariloche, 471 son de General Roca, 458 de Cipolletti, 264 de Villa Regina, 188 de San Antonio Oeste, 159 de Viedma, 151 de Allen, 72 de Ingeniero Jacobacci, 61 de Choele Choel, 47 de Catriel, 41 de Chichinales, 43 de Cinco Saltos, 35 de Fernández Oro, 30 de General Godoy, 27 de Ingeniero Huergo, 24 de Luis Beltrán, 17 de Cervantes, 15 de El Bolsón, 14 de Dina Huapi, 11 de Campo Grande, 9 de Mainque, 9 de Coronel Belisle, 8 de Río Colorado, 7 de General Conesa, 7 de Las Grutas, 6 de Pomona, 5 de Sierra Grande, 4 de Guardia Mitre, 1 Contralmirante Cordero, 1 de Barda del Medio, 1 de Chimpay, 1 de Lamarque y 1 de Maquinchao.