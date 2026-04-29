La candidata a jueza civil de Neuquén relativizó su vínculo con Kohon: «Tengo más de 20 primos»

-Vamos a empezar con una (pregunta) fácil, de interés general. En un diario de la región salió una nota diciendo que usted era familiar de un funcionario del gobierno de la provincia de Neuquén o de un abogado de fiscalía. ¿Nos puede aclarar?

Así comenzó la entrevista en la Legislatura a Laura Kremer, candidata a jueza civil. La abogada de 42 años confirmó que era la prima de Gustavo Kohon, abogado de la fiscalía de Estado, aunque nunca lo nombró. «No los conté, pero debo tener alrededor de más de 20 primos. Siendo una familia nacida y criada en Neuquén y muchos vinculados al ámbito jurídico, es muy difícil que no se me vincule», afirmó.

Le pidió a los diputados y diputadas que deben votar su designación que la valoren por su «experiencia» y «trayectoria en el fuero civil y comercial».

El dato sobre su parentesco lo trajo la oposición, luego de que en el recinto el oficialismo rechazara el pliego de la ganadora del concurso, Tamara Zabalegui, sin explicar los motivos.

Kremer quedó segunda en el orden de mérito y el Consejo de la Magistratura decidió enviar su candidatura.

Egresada de la Universidad Nacional del Comahue, la postulante trabajó tres años en un estudio jurídico y en 2010 pasó al juzgado de juicios ejecutivos como prosecretaria relatora. «Es el cargo más bajo del escalafón de funcionarios», aclaró.

En 2013 concursó para ser prosecretaria letrada del juzgado civil 3 y en 2016, con la reorganización en oficinas judiciales y colegio de jueces, quedó como asistente jurídica. Su trabajo actual es proyectar sentencias y presidir audiencias testimoniales.

En cuanto a qué implica juzgar con perspectiva de género, respondió: «poder identificar aquellas situaciones en la que se encuentra una mujer con respecto al varón, una situación discriminatoria, desfavorable en razón de su género». Agregó que es muy importante aplicar este enfoque para evitar «los estereotipos» a la hora de evaluar la prueba.

Respecto a cómo impacta el uso de la inteligencia artificial en el servicio de justicia señaló que se puede emplear para «los trámites que son estandarizados» pero que no puede «suplir» el trabajo del juez que es «indelegable».

Sobre el nuevo código procesal civil destacó que será favorable «a nivel inversiones» ya que «es una buena señal tener seguridad jurídica, saber a qué reglas atenerse».

Mencionó que el juzgado tiene 2340 causas activas y 128 autos para sentencia, una gran parte con plazos vencidos. Frente a este atrasado indicó que haría una «clasificación estratégica de las causas».

Lorena Parrilli, legisladora de Unión por la Patria, no integra la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia pero asistió ayer a la reunión por que, dijo, que quería consultarla sobre la actividad minera.

«Creo que es un tema complejo que va a haber que analizar el caso puntual y creo que siempre se va a buscar el mayor equilibrio posible entre el desarrollo sustentable, donde haya una mirada de cuidado del medio ambiente, y también de hacer posible la industria que es la única forma de crecimiento económico, y de que la economía se reactive y cubrir las necesidades básicas de la población», planteó la funcionaria.

¿Está a favor?

El diputado emepenista Claudio Domínguez, que había roto el hielo con la pregunta del parentesco, quiso saber qué opinaba sobre la evaluación periódica a jueces, una función que la Constitución provincial le asignó al Consejo y que fue descartada por un fallo judicial.

«En lo personal estoy de acuerdo, por la responsabilidad que implica estar a cargo de una función como es la de juez», sostuvo.

El legislador quiso saber qué pensaba sobre el proyecto de acortar la feria judicial. «Me parece que puede ser necesario que el servicio de justicia no suspenda plazo, que pueda seguir funcionando», aseguró. Manifestó que habría que ver cómo hacían con la disposición de las licencias.

-¿Pero usted está de acuerdo, a favor?, insistió.

Luego de un largo silencio, Kremer dijo.

-Considero que es una cuestión más allá de estar de acuerdo o a favor, no sé si me compete a mi decir, resolverla, pero bueno en lo personal… hay que compatibilizar estas dos cuestiones: las licencias ordinarias, que deberá hacerlo el Poder Judicial y no sé, la Legislatura que es donde está la voz del pueblo establecer si es lo conveniente o no, si es lo que necesita la ciudadanía acá en el ámbito de la Legislatura, donde se analizan esas cuestiones y es donde justamente las voces del pueblo están representadas. Es en este ámbito donde debe, en todo caso, resolverse la cuestión.

A excepción del diputado Andrés Blanco (PTS-FIT), el resto avaló el pase al recinto. La semana que viene está previsto que sesione la Cámara: el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo.

Ayer también se aprobó en comisiones por unanimidad el aumento salarial que acordaron trabajadores judiciales y autoridades del Tribunal Superior de Justicia.