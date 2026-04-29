Miércoles de mucho viento en el Alto Valle: ¿hasta cuándo siguen las ráfagas de casi 70 km/h?
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de abril. Mirá el detalle del clima.
Este miércoles se prevé una jornada complicada por la intensidad del viento. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo y señaló que con el viento, también se registrará un leve subidón de temperatura donde la máxima al fin superará los 20°.
Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles
De acuerdo al pronóstico, este 29 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 21°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 12°C.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.
Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá de intensa a leve durante todo el día aunque no habrá alerta.
Desde la mañana se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, con dirección predominante desde el suroeste. En tanto las ráfagas se mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 60 y 70 km/h.
La franja hora más complicada será entre la mañana y la tarde, recién a partir del atardecer se prevé una leve mejoría cuando la velocidad del viento descienda hasta ubicarse entre los 13 y 22 km/h.
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