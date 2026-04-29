Miércoles de mucho viento en el Alto Valle: ¿hasta cuándo siguen las ráfagas de casi 70 km/h?

Este miércoles se prevé una jornada complicada por la intensidad del viento. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo y señaló que con el viento, también se registrará un leve subidón de temperatura donde la máxima al fin superará los 20°.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles

De acuerdo al pronóstico, este 29 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 21°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 12°C.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá de intensa a leve durante todo el día aunque no habrá alerta.

Desde la mañana se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, con dirección predominante desde el suroeste. En tanto las ráfagas se mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 60 y 70 km/h.

La franja hora más complicada será entre la mañana y la tarde, recién a partir del atardecer se prevé una leve mejoría cuando la velocidad del viento descienda hasta ubicarse entre los 13 y 22 km/h.