Mayor transparencia para los usuarios: El EPRE auditará las tasas municipales en la factura eléctrica en Río Negro

Río Negro refuerza su política de control en la tarífa eléctrica defendiendo a usuarios. Gentileza Gobierno de Río Negro

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) inició en Río Negro una auditoría sobre las tasas municipales incluidas en la factura eléctrica para verificar su composición, controlar distorsiones y cuidar el bolsillo de los usuarios.

Actualmente, la factura eléctrica incluye distintos tributos y cargos de origen nacional, provincial y municipal. Entre ellos se encuentran el IVA, que va del 21% al 27%; el impuesto nacional al Débito y Crédito Bancario, de 1,2%; aportes voluntarios para bomberos y otros conceptos, de alrededor del 2,8%; y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que fue recientemente reducido al 1% por decisión del Gobierno Provincial.

A esos componentes se suman las tasas municipales, que promedian el 15%, aunque presentan variaciones según la localidad y el perfil de consumo. En algunos casos, esa carga puede alcanzar hasta el 50% del costo del servicio.

Control sobre los conceptos municipales

Con el objetivo de constatar y corregir posibles distorsiones, el EPRE auditará los conceptos que los municipios de Río Negro disponen incluir en la facturación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Entre esos cargos se encuentran alumbrado público, mantenimiento y diferentes tasas o contribuciones municipales que son incorporadas a la boleta de luz.

Para avanzar con el proceso, el organismo regulador solicitó información tanto a las autoridades municipales como a las empresas distribuidoras, a fin de contar con el detalle de los conceptos cobrados, su respaldo normativo y su impacto en la factura final.

La auditoría busca fortalecer la transparencia y brindar mayor claridad a los usuarios sobre qué pagan cuando reciben la boleta de electricidad.

En esa línea, el Gobierno de Río Negro viene impulsando medidas para reducir la presión impositiva sobre los servicios esenciales. Para 2026, la Provincia dispuso una baja de la carga provincial incluida en las boletas de luz y gas, con impacto directo en hogares, comercios, pymes, industrias, productores y entidades.

También se implementaron medidas específicas de alivio fiscal para sectores productivos, como el riego agrícola, donde la reducción impositiva sobre la energía busca mejorar la competitividad de las economías regionales.

El EPRE también viene desarrollando acciones territoriales de acompañamiento a usuarios, relevamiento de consumos y educación energética, con el objetivo de promover un uso más seguro, eficiente y económico de la electricidad.

Con esta auditoría, la Provincia refuerza una política de control sobre los componentes de la tarifa eléctrica, en defensa de los usuarios y con una premisa clara: que cada peso que se cobra en la factura tenga justificación, transparencia y control.