La Legislatura de Río Negro definió el temario de la sesión y Pesatti autorizó un nuevo bloque

La sesión de la Legislatura del jueves ya tiene temario y se concentra en los proyectos del Poder Ejecutivo, esencialmente la ratificación del acuerdo de Río Negro y los consorcios que exportarán GNL por el Golfo San Matías, la desregulación de la actividad farmacéutica y, entre otros, la reforma de la ley de Trabajo.

Labor Parlamentaria definió anoche el orden del día y, en ese ámbito, el vicegobernador Pedro Pesatti informó que autorizará la bancada de La Libertad Avanza, que conforma el legislador Cesar Domínguez (con un reciente fallo favorable del STJ para conservar su banca, reclamada por Primero Río Negro).

No se habló de la situación de Cambia Río Negro, que permanecerá con su estado irresuelto. Antes de Labor, Pesatti recibió al presidente de la bancada de JSRN, Facundo López, para profundizar en cuestiones sensibles en el oficialismo, como la apertura funcional de esa bancada alineada con el diputado Aníbal Tortoriello.

Pesatti insistió con su resolución de reconocimiento y López repitió la oposición del gobernador Alberto Weretilneck. Se acordó, como en febrero, no innovar en la cuestión, que consiste en que la bancada está formalmente conformada -en lo administrativo– pero no dispone de su espacio, como su ubicación en el recinto, su participación en comisiones o en Labor.

Nuevamente, Pesatti y López evitaron confrontar y, para eso, postergaron la definición. En Labor, el presidente de Vamos con Todos, José Luis Berros, entregó un escrito en favor del armado pleno de la bancada de Tortoriello, que preside Patricia Mc Kidd.

Dictámenes del Plenario

La oposición peronista dejó pendiente su voto en el tratamiento del acuerdo de GNL para la propia sesión del jueves. Foto: M. Ochoa.

Los proyectos del Ejecutivo tuvieron dictámenes en el Plenario, empezando por el acuerdo de la Provincia con los consorcios Southern Energy SA (SESA) y San Matías Pipeline (SMP) para la operación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural en el Golfo. La presentación estuvo a cargo del secretario de Energía, Mario Figueroa; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.

Mientras tanto, la desregulación farmacéutica llegará al recinto con el proyecto de reforma original porque el oficialismo no concluyó todavía con la redacción de las modificaciones que incorporará.

Aceptando observaciones del Colegio Farmacéutico, JSRN cambiará -parcialmente- su propuesta inicial de apertura plena para acceder a la titularidad de una farmacia y, también, incorporará alguna restricción de distancia para su instalación cuando ya exista otra en la misma zona.