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Cómo sigue la alerta por viento en Neuquén y Río Negro este miércoles 29: en dónde esperan lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la advertencia por "ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h" para mañana. También, alertó por fuertes precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en las regiones cordilleranas.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 29 de abril. Cuáles son los peores horarios.

Según detalló el organismo nacional, para mañana se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h», que serán superados puntualmente en regiones del norte patagónico.

Asimismo, en determinados sectores también aguardan lluvias de variada intensidad: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm«.

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 29 de abril.

Los peores horarios de las alertas en Neuquén y Río Negro este miércoles 29

La alerta por viento vuelve a abarcar a todo el territorio del norte de la Patagonia. Del lado neuquino, las fuertes ráfagas serán -según el pronóstico- únicamente en horas de la madrugada.

Mientras tanto, en Río Negro la alerta también afecta el horario de la madrugada, pero se extiende hasta horas de la mañana en:

  • Conesa.
  • Meseta y costa de Adolfo Alsina.
  • Meseta y costa de San Antonio.
  • Valcheta.
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Alerta por lluvia en Neuquén para este miércoles 29

En Neuquén, la alerta por lluvia continúa en zonas cercanas a la cordillera este miércoles 29 de abril. Según la alerta del SMN, se esperan fuertes precipitaciones en horas de la madrugada en:

  • Cordillera de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 29 de abril. Cuáles son los peores horarios.

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