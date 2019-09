En Ámbito Histrión: una propuesta que invita a disfrutar el teatro “como en casa”

Este sábado será el estreno oficial de la nueva obra del grupo El Piso de Arriba “¿Desde cuándo te despedís con un beso cuando hablas con Pilsen?”.

Se trata de una comedia que se realiza en una pequeña sala para sólo 40 personas en la que el público se ubica rodeando la escena, aunque no participa de esta.

“Son dos matrimonios burgueses, de la alta sociedad que se juntan a cenar y, en la post cena, empiezan a revelarse y sacarse las caretas”, resumió Gustavo Azar sobre la trama de la obra que protagoniza en compañía de Mariana Corral, Pablo Donato y Pepa Nieva.

“La obra transita los diferentes estados de ánimo en los que los personajes se van sumergiendo, quienes despojados de todo prejuicio comienzan una serie de confesiones que cambiará drásticamente el rumbo de la noche”, agrega el texto de presentación de la obra que se verá los sábados de septiembre a las 21:30 y 23 en la pequeña sala del frente del teatro de Chubut 240.

Las funciones serán solamente por este mes ya que la propuesta final para esta obra es otra: llevarla a livings reales.

“Esta obra forma parte de un proyecto que se llama ‘Teatro de living’ en el que la idea es hacerla en domicilios particulares donde el anfitrión invite a sus amigos a hacer teatro en su propia casa”, contó Azar sobre la novedosa propuesta que busca combatir la falta de espacios para desarrollar el quéhacer teatral.

“Vamos a hacer las funciones solamente en septiembre en sala para dar a conocer el espectáculo pero la idea después es ir realmente a un living, nos parece muy interesante esa idea”, agregó el actor.

Y detalló: “es una obra que se presta porque no tienen técnicos, es una especie de hiperrelismo, pero el espectador está sumamente a salvo, no interviene en la obra, ni es convocado”.

El público entonces estará cerca “como si estuviera espiando lo que pasa en ese living de esa casa”, aclaró Azar.

Según el propio actor, el pre-estreno fue un éxito y el público tuvo una buena oportunidad para divertirse.

Ahora la cita ya está hecha. Durante los próximos tres sábados, 240 personas podrán espiar living de los Pelmer González y ver qué es lo que sucede en esa disparata reunión.

Tras las funciones de este mes en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240), la idea del grupo es llevar la obra a casas o lugares privados.

Quienes quieran consultar para tener la obra en su living deberán comunicarse a 2995117232 (Gustavo), 2994048498 (Mariana) o pablodona@gmail.com.