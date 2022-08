Burnout: ¿Cómo ayudar a evitarlo en el trabajo?

El agotamiento o síndrome de burnout de los empleados se relaciona directamente con la salud mental.

En el ámbito laboral nos enfrentamos cada vez con más frecuencia al burnout. Que los empleados se vean afectados no depende exclusivamente de una carga abrumadora de trabajo, sino también de la experiencia y las emociones que lo rodean. Según la Organización Mundial de la Salud, consta de 3 aspectos: sentimientos de agotamiento o falta de energía, distancia mental del trabajo o sentimientos negativos hacia el empleo, y reducción de la eficiencia o productividad profesional.



La empresa líder mundial en consultoría integral y Recursos Humanos, Adecco Argentina, compartió algunos consejos para evitar el agotamiento en el ámbito laboral.

1. Tomarse en serio la salud mental: En ocasiones como evaluaciones de desempeño, es común que una persona no sea honesta acerca de su estado mental.

Para mantenerlo como prioridad sin ser invasivo se sugiere utilizar un sistema de clasificación emocional (por ejemplo, una escala del uno al diez), sea anónimo o no. De esta manera, se puede determinar el estado emocional del equipo evitando detalles. Los resultados ayudarán a saber dónde se necesitan mejoras o ayuda.



También hablar sobre salud mental al grupo permite evitar situaciones incómodas o problemas legales. Y a ello se suma la confidencialidad y privacidad. Siempre que no se infrinja ninguna ley, está bien hablar sobre salud mental con quienes se sientan cómodos; lo importante es mantener en todo momento la confidencialidad.

Además, es importante enseñar. Para los gerentes, la salud mental es igual de importante que el resto de sus funciones. Por eso, se debe enseñar a los empleados cómo estar mentalmente sanos. Una buena práctica es invitar a profesionales de la salud mental para enseñar al equipo y ofrecer consultas.

Por último, detectar problemas de salud mental. Hay que capacitar a los gerentes para que sepan qué buscar en los empleados que puedan necesitar ayuda.

2. Ofrecer recompensas contra el burnout: Se aconseja utilizar recompensas genuinas y sinceras; no todo se basa en recompensas monetarias. Para reconocer el valor de las personas se puede considerar una tarjeta de regalo, tiempo de descanso adicional, algunos días de vacaciones adicionales, que puedan irse o dejar de trabajar más temprano, o comida en la sala de descanso, por mencionar ejemplos.

3. Moderar el entusiasmo: Si existe un fuerte enfoque de dirigir un negocio y satisfacer clientes, hay que reconsiderarlo. Al darle la mayor relevancia a estos aspectos habrá una tendencia inclinada a crear condiciones que causan agotamiento. Lo más probable es que puedan manejar el trabajo y que el burnout sea causado por solicitudes o cambios de horarios/tareas de último minuto. Es clave evitar a los empleados el estrés de último momento.

4. Considerar obligaciones fuera del trabajo: Se habla mucho acerca de respetar la vida personal y el tiempo de los empleados. Pero ¿se respetan los otros trabajos que tiene que hacer que no son para la empresa? Es probable que algunos cuenten con un segundo trabajo o que hagan un trabajo independiente para llegar a fin de mes.

Hay que ser considerado. Aunque el otro trabajo no debe interferir, no hay que dejar de lado que hacer malabares para llegar a fin de mes crea una sensación de depresión y cansancio. Y además, hablar con los empleados.

5. Hacer que las metas estén disponibles para todos: Cuando no es posible ser promovido en el sentido tradicional, avanzando a un puesto más alto, se pueden crear metas para cumplir la necesidad de tener una razón para trabajar. Se sugiere tener en cuenta los siguientes objetivos:

– Monetarios: Aumentos regulares y realistas.

– Formación experiencial: Ofrecer conferencias u oportunidades de formación. No solo organizar actividades en la oficina, sino enviar a empleados a una conferencia en otro lugar.

– Microposiciones: Cuando no se pueden crear puestos gerenciales es posible establecer microposiciones con un leve aumento y algunas funciones y ventajas nuevas.