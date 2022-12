Con el «Dibu» como ejemplo, cómo es el entrenamiento psicológico de los deportistas

Por Eurídice Ferrara

La relajación muscular y la visualización pero también la imagen que adquiere el deportista dentro de la cancha, como la postura desafiante del arquero de la Selección Emiliano ‘Dibu’ Martínez con hombros erguidos, mentón hacia arriba y festejos exuberantes, son herramientas que ayudan a manejar situaciones de estrés, indicaron psicólogos del deporte que analizaron la importancia de esa disciplina en la alta competencia.

«El entrenamiento psicológico es fundamental en el alto rendimiento, se trabaja cómo mejorar la concentración y las motivaciones para darle al deportista ´estrategias de afrontamiento´ que usa en situaciones estresantes, como puede ser patear un penal en la final de un Mundial», dijo Raúl Barrios, profesor adjunto a cargo de la cátedra de Psicología del Deporte de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cuando la selección argentina perdió en su debut en el Mundial de Qatar contra Arabia Saudita, un rival al que no se consideraba amenazante, ‘Dibu’ contó a la TV Pública cómo vivió los días que siguieron a ese resultado y puso en escena la importancia de su psicólogo. «Yo especialmente sufrí mucho estos tres días hablando mucho con mi psicólogo», introdujo el arquero del Aston Villa, y agregó: «Que me pateen dos veces y me metan dos goles, la verdad que es difícil de tragar».

El Dibu, frustrado por el gol de Arabia Saudita en el Estadio Lusail deQatar (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Al respecto, Barrios destacó las técnicas que se les enseña a los deportistas de alto rendimiento para afrontar situaciones de mucha presión, y entre ellas mencionó «la visualización de lo que se quiere lograr, la relajación muscular progresiva, para lo cual el primer paso es la respiración porque si estás tenso muscularmente, te afecta la motricidad, la precisión, la técnica».

«El auto-diálogo también ayuda a la regulación emocional y el entrenamiento psicológico te permite focalizar la atención en lo que es relevante, lo que también sirve para la vida en general», apuntó el licenciado en Psicología, que es profesor de Educación Física y psicólogo del deporte de la reserva del Club San Lorenzo.

Para entender estas técnicas apropiadas, Barrios puso como ejemplo al ‘Dibu’ y a Lionel Messi.

«Messi atravesó las situaciones de penal tantas veces que ya sabe lo que tiene que hacer para meterlo, técnicas que le permiten estar relajado, decidido y poner la pelota adónde quiere, además de que Qatar fue su quinto Mundial, pero te das cuenta de la postura corporal, la frente no está arrugada, no respira agitado, no pestañea e inferís que está tranquilo», explicó.

Una imagen similar dio del arquero de la Selección. «Agarra la pelota, cierra los ojos, te das cuenta que visualiza, toda la estrategia del ‘Dibu’ en los penales está trabajada, cómo le habla a los rivales, intenta sacarlos de foco, distraerlos, les dice ´te los voy a atajar, te voy a comer´, y eso los amedrenta. Pero para lograrlo hay un scouting previo», agregó el especialista.

El día que nació el «Mirá que te como» del Dibu Martínez en la Copa América.

Barrios, que estuvo a cargo varios años de la Selección argentina de remo, sostuvo que el fútbol es un deporte de acción colectiva en el que «la jerarquía individual es la que va a marcar la diferencia y tiene que estar puesta al servicio de un esquema del juego; por eso resulta muy importante la cohesión grupal».

Sin embargo, destacó que en los deportistas de élite «a igualdad de condiciones técnicas y físicas, la diferencia está en quien llega mejor preparado psicológicamente».

Otro factor que los especialistas ponen en foco por su influencia en el rendimiento deportivo es la alimentación.

«La nutrición deportiva es el quinto factor del rendimiento y de la recuperación post-partido, algo clave, además del entorno familiar que forma parte del entrenamiento invisible», describió Barrios, para quien el entrenador de la Selección Lionel Scaloni «manejó bien las situaciones familiares, fueron provechosas y productivas».

En cuanto a la sexualidad, resaltó que si los jugadores «están en pareja, en una relación estable, no hay ningún problema con que tengan sexo la noche anterior al partido, porque en algunos casos les ayuda a regular la ansiedad».

«Muy diferente es si te vas de fiesta, de caravana, u orgías o tomas alcohol de forma desmedida, eso no», sentenció.

Laura Spaccarotella, psicóloga del deporte de la UBA, health coach (entrenador de salud) e integrante del Capítulo de Salud Mental y Deporte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), coincidió con su colega y aseguró que el tratamiento psicológico «es una preparación que se debe comenzar pensando a largo plazo».

«Lo que hacemos es la preparación psicológica, establecemos criterios y promoción de la salud en una línea integral, mi prioridad es la salud mental y psicofísica, porque un factor impacta sobre el otro y el entorno socia también influye», subrayó.

Spaccarotella estuvo a cargo de la preparación psicológica del seleccionado argentino de Handball, La Garra, que clasificó por primera y única vez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

«Hago hincapié en trabajar sobre el entrenamiento invisible, tiene que ver con la buena alimentación, el descanso, el sueño reparador, buenas relaciones con su entorno, hay que tener en cuenta el contexto de los chicos y chicas», dijo.

Al igual que Barrios, la psicóloga remarcó que las herramientas que se trabajan para situaciones de estrés o presión son «las técnicas de visualización, control de respiración, establecimiento de objetivos», aunque aclaró que «no se puede generalizar y hay jugadores o jugadoras que necesitan otros recursos».

En ese sentido, subrayó la importancia de tener «un espacio donde hablar estas vicisitudes y alivianar las cargas físicas o emocionales».

En cuanto a la actitud del ‘Dibu’ y el lenguaje de amedrentamiento hacia los adversarios, Spaccarotella advirtió que «tiene que ver con la personalidad de cada jugador«.

«El tema es la actitud, uno enseña al deportista la importancia de su imagen, como uno se pone esa camiseta, prolija, demostrando identidad por su propio equipo, la actitud corporal, como aparecer en un campo de juego», señaló.

En el caso del arquero de la «Scalonetta» remarcó su actitud corporal con hombros erguidos y mentón hacia arriba demostrando seguridad y confianza; con eso se juega con una ventaja frente al rival».

«Las formas de mostrar su felicidad y festejar (las atajadas) de forma exacerbada ante una buena jugada tienen que ver con mostrar confianza, lo que también disminuye la del rival, mientras se acrecienta la propia», concluyó.