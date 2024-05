El mal momento de Furia en Gran Hermano: Pide llorando que vuelva Mauro

Juliana «Furia» Scaglione y Mauro Dalessio tuvieron una relación que duró varios meses dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, la semana anterior a la eliminación del jugador, los participantes tuvieron una violenta discusión que terminó por romper el vínculo.

• FLOR Y LOS BROS CONTIENEN A FURIA

BAUTI: Furinha!.. Estas llorando?

F: Ti.. Porque yo quería dormir, y quería pensar en Mauro, y me llamaron y me dijeron: "Juliana levantáte!".. Estoy muy triste! .. Me agarro angustia, angustia x eliminar jugadores.. Quiero q vuelva Mauro! pic.twitter.com/PVOYVX9kMD — Jate Jodeh (@JateJodeh) May 16, 2024

Así, Mauro fue eliminado por el voto de los «furiosos» y dejó la casa de Gran Hermano, sin embargo, Juliana esta lejos de estar contenta. Tras su salida, Juliana explotó en llanto en su habitación, junto a otros compañeros.

Si bien pasaron varios días desde que Dalessio dejó la casa Furia sigue angustiada por su ausencia. Todo empeoró cuando un grito del afuera la hizo romper en llanto nuevamente. «Furia ¡Mauro te usó y te mintió!» gritó una «furiosa».

Furia fue al baño a lavarse la cara luego de haber llorado, hasta que Florencia Regidor fue a consolarla. “Tranqui, ya sabés. Cuando quieras” le dijo la modelo. Luego apareció Bautista Mascia, quién la abrazó y le preguntó si estaba llorando.

“Sí, porque quería dormir, me puse a pensar en Mauro y me dijeron ‘Juliana levantate” respondió la doble de riesgo. “Estoy muy triste. Me duele la cara. Me agarró angustia. Me agarró angustia por eliminar jugadores, sentís culpa también. Rompés los sueños de los demás” explicó después la jugadora.

«Yo siento que él no esta bien, que esta triste, lo puedo sentir. Yo soy medio bruja viste, siento que la angustia que tengo yo es también la angustia que tiene él» le confesó Juliana a Aixa, la mamá de Zoe.

Cómo quedó la placa parcial

Gran Hermano vivió una nueva gala de nominación este miércoles, pero con la característica de que los elegidos serían los familiares y amigos que ingresaron el lunes pasado, quienes a su vez «arrastrarían» a los competidores.

Con ese formato especial, las 18 personas que integran la casa, contando a los participantes propios del reality, debieron pasar por el confesionario para dejar su predilección ante el «big». Tras el voto de los hermanitos, y sus allegados, quedaron en placa Noelia/Emmanuel, Sol/Florencia, Francisco/Darío y Mateo/Nicolás.

Como es habitual, la lista de nominados podría sufrir modificaciones este jueves. En esta ocasión, el líder de la semana deberá «salvar» a uno de los dúos nominados y reemplazarlo por otras dos parejas. La decisión estará a cargo de Facundo, quien ingresó como mejor amigo del joven viedmense Martín Ku.

Además de informar la placa parcial, el conductor del ciclo Santiago del Moro anunció a los participantes que la gala de eliminación del próximo domingo será positiva, es decir que el público votará a aquel competidor que desea que continúe en el juego.