Designaciones políticas de La Libertad Avanza, el trasfondo del conflicto en PAMI Río Negro

El nombramiento de Ariel Zúñiga y Mariano Bianchi, dos referentes de La Libertad Avanza, cercanos a la diputada nacional Lorena Villaverde, profundizó el conflicto de ATE en PAMI Río Negro que cumple a partir de hoy 48 horas de paro en toda la provincia, con protesta en la sede central de Roca.

ATE se manifestó el martes en la sede de Roca con el objetivo de rechazar un vaciamiento de las prestaciones para los 100.000 afiliados a la obra social de los jubilados en la provincia, pero el conflicto derivó en otra denuncia pública por dos nombramientos políticos que se realizaron en la Unidad de Gestión del PAMI en Río Negro, que desde febrero conduce Carlos Montenegro, un empleado de la planta permanente del organismo con 41 años de antigüedad que fue bendecido por Villaverde y el legislador César Domínguez, odontólogo y también empleado de PAMI.

Los dirigentes de LLA, presuntamente nombrados en PAMI, estuvieron vinculados el año pasado en una denuncia penal por el robo de boletas de la fuerza política, con ejercicio de la violencia, en cercanías de las rutas 2 y 250, en el Valle Medio. Ese episodio fue parte de una interna política de sectores que acompañaban en aquel momento la candidatura del presidente Javier Milei, pero tenían diferencias en el armado en la provincia.

Según se conoció un mes atrás, Zúñiga fue designado coordinador de Políticas Sociales de PAMI Río Negro. De Bianchi se desconoce el cargo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, encabezó la protesta del martes y sigue de cerca el conflicto. Tiene amplio conocimiento del organismo porque fue trabajador. Dijo a diario RÍO NEGRO que las dos presuntas designaciones no están oficializadas. “No son empleados, no están operativos los cargos porque parta eso tienen que tener un número de legajo y creemos que por el tema de los antecedentes penales no los pudo cumplir, en el caso de Zúñiga”, explicó y mencionó que además del episodio de las boletas de LLA, estaría vinculado a “otros hechos delictivos”.

Según denunció Aguiar, Zúñiga y Bianchi “impartieron órdenes al personal” en la sede central -aún sin tener cargo formal- e incluso “ingresaron al sistema que tiene información reservada de los afiliados”.

También, el dirigente de ATE afirmó que “utilizaron la clave de un trabajador de planta para armar tres expedientes, uno para limitar las funciones de la actual trabajadora que cumple funciones en Políticas Sociales y los otros dos para ser nombrados ellos”.

El martes ATE ingresó a la sede de PAMI y denunció públicamente el acceso a información reservada por parte de dirigentes políticos. Gentileza

En la manifestación de ATE en Bariloche, Fabián Tumino, delegado gremial, indicó que la jefa de Políticas Sociales, una trabajadora que desde hace 15 años ejerce el cargo mediante concurso, les informó ayer que había sido removida de su función, a pesar del compromiso de Montenegro de no hacer movimientos en esa área.

“No es un tema partidario el reclamo porque también desde el gremio denunciamos años anteriores cuando vinieron paracaidistas que querían poner gente y sacar compañeros de carrera”, dijo Tumino a este diario.

Aguiar también apuntó a la responsabilidad del designado jefe de PAMI, Montenegro, el primer empleado de planta que llegó a ese cargo. “Quedó demostrado que 41 años de antigüedad no te garantizan capacidad para conducir un organismo como este, que es muy complejo”, afirmó el gremialista y recordó que el propio ATE destacó que se haya nombrado a personal de carrera pero “lamentablemente no sabe ni usar una computadora, no sabe armar un expediente y es incapaz de dar una respuesta”.

Carlos Montenegro (der) fue designado en febrero con el respaldo de la diputada Villaverde y el legislador Domínguez. Archivo

“Acá designaron punteros políticos mediocres que rápidamente mostraron la hilacha con el único objetivo de salvarse con un sueldo, con una inexperiencia absoluta en gestión”, dijo Aguiar respecto de Zúñiga y Bianchi a quienes responsabilizó de haberle hecho cometer errores al titular de la obra social.

RÍO NEGRO intentó sin éxito comunicarse con Montenegro, que no respondió las consultas de este diario hasta el momento.