Cuatro propuestas para disfrutar en tu TV este fin de semana

Al descubierto: la novia que nunca existió (Documental, Netflix)



“El jugador de fútbol americano universitario Manti Te’o tenía un futuro prometedor en la liga profesional hasta que una relación virtual cambió su vida y su carrera”, reza la intrigante sinopsis de este documental. Se trata de un caso que se hizo muy conocido en Estados Unidos entre 2012 y 2013.





Mientras el nombre de Manti aparecía en todos los medios como la gran promesa deportiva, trascendió su conmovedora historia, en la que relataba sufrir la pérdida de su abuela y de su novia, Lennay, por leucemia; todo en unas pocas horas. La gente se solidarizó y hasta se realizaron colectas; pero todo se vino a pique cuando se conoció que se trataba de un fraude… en el que el propio Manti fue víctima. Dirigido por Ryan Duffy y Tony Vainuku, dura 124 minutos.



El acontecimiento (Película, HBO Max)



“Francia, 1963. Anne es una joven estudiante brillante con un futuro prometedor por delante. Pero cuando se queda embarazada, ve cómo desaparece la oportunidad de terminar sus estudios y escapar de las limitaciones de su entorno social. Ante la proximidad de sus exámenes finales y conforme va creciendo su vientre, Anne decide actuar, aunque tenga que enfrentarse a la vergüenza y al dolor, aunque tenga que arriesgarse a ir a la cárcel para hacerlo”, explica la sinopsis.





Nominada a múltiples premios, es considerada por la crítica como una de las mejores películas del año. Anamaria Vartolomei, Sandrine Bonnaire y Luàna Bajrami protagonizan; y dirige Audrey Diwan. Tiene una duración de 100 minutos.



All or nothing: Arsenal (Docuserie, Amazon Prime Video)



Una nueva entrega de la saga de docuseries “All or nothing”, un producto muy elogiado por la calidad del material que se obtiene y por el compromiso de los involucrados en participar. Aquí seguiremos al club de fútbol londinense Arsenal durante la temporada 2021-22.





Allí podremos acceder al “detrás de cámaras” de una temporada más en el club Gunner, donde “además de capturar los altibajos de la vida en el Emirates Stadium y en el Centro de Entrenamiento del Arsenal, las cámaras seguirán al plantel fuera del terreno de juego para examinar los retos diarios a los que se enfrentan los deportistas de élite durante el exigente calendario de competición”. Tiene 6 episodios de unos 50 minutos cada uno.



Snowfall (Serie, STAR +)



Llegó la quinta temporada de una de las grandes series de mafiosos. Un drama “sobre el origen de la epidemia del crack y su devastador impacto en la cultura como la conocemos. La historia sigue a varios personajes en un violento rumbo de colisión, incluyendo a Franklin Saint, un joven negro con gran visión para los negocios; Gustavo Zapata, un luchador mexicano atrapado en una lucha de poder dentro de un cartel; Teddy McDonald, un agente de la CIA que huye de un oscuro pasado e inicia una operación extraoficial para financiar a los contras nicaragüenses; y Lucía Villanueva, la calmada hija de un capo mexicano del crimen”. Tiene varios episodios de una hora de duración.