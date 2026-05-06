El ISSN volvió a debatirse en la Legislatura de Neuquén: «Definamos si queremos una reforma o no»

El diputado César Gass fue el autor de la propuesta. Foto: archivo Matías Subat.

La sustentabilidad del sistema previsional de Neuquén volvió a ser tema de debate en la Legislatura, donde se discutió ayer un nuevo proyecto sobre la actualidad del régimen jubilatorio provincial.

Fue en la comisión de Trabajo, en la que ingresó la iniciativa que tuvo como autor al diputado César Gass (Juntos por el Cambio NCN-UCR).

El texto propone crear una comisión especial en el cuerpo legislativo para que se encargue de analizar el sistema previsional neuquino y «garantizar su permanencia».

Gass afirmó que el objetivo «no es de ninguna manera proponer un aumento o una baja de la edad jubilatoria» que rige hoy para los afiliados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En cambio, postuló que la finalidad es generar un espacio de debate, convocando a «todos los que de alguna manera tienen relación con el sistema» y pueden colaborar para resolver «sus recurrentes crisis» presupuestarias.

La sustentabilidad del ISSN: qué dijeron los diputados

La iniciativa generó un breve pero intenso intercambio entre los diputados de la comisión, que volvió a posponer, por ahora sin fecha, el análisis del esquema de «pasividad anticipada» que llevó el mes pasado el sindicato ATE para un grupo de trabajadores estatales sin los aportes necesarios para jubilarse.

Gisselle Stillger (Arriba) se mostró dispuesta a acompañar la creación de una comisión especial, pero advirtió sobre la representatividad de los bloques en ella y pidió que la distribución se organice de otra manera.

A su turno, Claudio Domínguez (MPN) tomó una postura más crítica sobre la iniciativa. Cuestionó la conformación de otro cuerpo solo «para pedir informes». «Si vamos a pedir informes, lo podemos pedir desde esta comisión u otra», agregó.

El legislador dijo que, antes de pedir información, se debe definir la finalidad de la comisión. «Para avanzar primero tenemos que decidir si vamos a avanzar o no con una reforma del sistema jubilatorio», remarcó.

Sostuvo que el análisis también debe tener en cuenta que el del ISSN «es un sistema que solo abarca a los trabajadores estatales«. Y se preguntó si al momento de buscar partidas para su financiamiento, la idea «es sacarle recursos a los neuquinos para financiar la caja de los empleados públicos».

Pidió no mirar solamente la cantidad de «activos» y «pasivos» que hay en el sistema, y mencionó lo que sucede a nivel nacional, donde el gobierno central recurrió a la generación de impuestos para conseguir recursos.

Brenda Buchiniz (Cumplir) coincidió con el planteo de Domínguez. La diputada dijo que lo que correspondería según su visión sería «hacer un plenario con esta comisión» y sumar la presencia de «todos los bloques», porque si no «la representatividad queda licuada».

Y agregó: «Diagnósticos tenemos muchos, pero después no accionamos».

Tras ella habló el legislador Andrés Blanco (PTS-FIT). Anticipó que no acompañaría el proyecto y advirtió sobre los efectos de crear una comisión especial. «No creo que esta sea la forma de plantear la situación del ISSN».

«Si lo que se quiere presentar es una reforma, háganlo con todas las letras. Porque así parece una forma de triangular la discusión de fondo que se va a plantear inevitablemente», añadió.

Cuestionó también «las facultades que se le dan a esta comisión«, como por ejemplo, «proponer medidas» para revertir la situación financiera del sistema. «No termina de quedar claro el objetivo de este proyecto», remató.

Sin posiciones «dogmáticas»

Gass, al retomar la palabra, señaló que la intención de su propuesta es tomar «todos los aportes y correcciones» que puedan surgir. «No me niego a que sean invitados todos los que consideren», dijo y descartó tener «una posición estricta o dogmática sobre lo que debe hacerse».

«La solución es cómo podemos conjugar todos lo que estamos acá los mejores aportes para poder encaminarnos, después, hacia una decisión», expresó.

La reunión también contó con la intervención de la diputada Verónica Lichter (PRO-NCN), quien, a pesar de no ser parte de la comisión, fue una de las oradoras por su experiencia en temas vinculados a lo previsional.

Domínguez, sobre el cierre, insistió con su postura y cuestionó la elección de la comisión de Asuntos Laborales para presentar el proyecto. «Estamos en una comisión de trabajo hablando si vamos a cambiar o no el sistema jubilatorio», lanzó.

El cuerpo, cuya presidencia está a cargo de Francisco Lépore (Avanzar), acordó continuar con el tratamiento en los próximos encuentros de la comisión.