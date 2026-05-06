Interna en Casa Rosada: el respaldo total a Manuel Adorni choca con el malestar de los ministros por la causa judicial

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ratificaron su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Pese a la controversia generada por las recientes declaraciones judiciales, el núcleo central del Ejecutivo mantiene la continuidad del funcionario, aunque la situación ha generado disparidad de criterios en las distintas carteras ministeriales.

Desde el entorno presidencial califican el proceso como un conflicto de origen político, asegurando que el funcionario presentará las pruebas correspondientes ante la Justicia para justificar su patrimonio.

Controversia en el gabinete: el apoyo a Manuel Adorni enfrenta el malestar por su situación judicial

El apoyo de los hermanos Milei se ha manifestado a través de una mayor frecuencia de actividades compartidas. Tras las últimas revelaciones sobre la refacción de una vivienda particular del ministro coordinador, el mandatario ha mantenido la agenda conjunta para señalizar la estabilidad de Adorni en su cargo.

Sin embargo, fuentes internas del Gobierno admiten que el foco mediático sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete ha desplazado la visibilidad de los anuncios de otros ministerios según lo publicado por La Nación.

Esta situación ha provocado que gran parte de la actividad gubernamental se concentre en una postura defensiva, postergando la iniciativa política en áreas de gestión operativa.

Las declaraciones de la causa judicial

El punto de mayor tensión se produjo tras el testimonio del contratista Matías Tabar. Según consta en la investigación, el constructor afirmó que la remodelación de una propiedad de Adorni en el country Indio Cua tuvo un costo de 245.000 dólares abonados en efectivo.

Versión del funcionario: Desde el entorno de Adorni niegan la veracidad de esas cifras y aseguran que los montos reales son significativamente menores y están debidamente registrados.

Desde el entorno de Adorni niegan la veracidad de esas cifras y aseguran que los montos reales son significativamente menores y están debidamente registrados. Impacto político: La revelación reavivó la polémica que el oficialismo intentó dar por cerrada tras el último informe de gestión brindado por el funcionario ante el Congreso.

Próximos pasos del Ejecutivo

Con el objetivo de retomar la agenda productiva y minimizar el impacto del conflicto judicial, se han programado las siguientes actividades: