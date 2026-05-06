A qué hora llegan las intensas lluvias a Neuquén y Río Negro este miércoles 06: qué pasa con el viento en el Alto Valle
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas naranja y amarilla por precipitaciones persistentes y viento. Mientras la Cordillera soporta lluvias intensas, la inestabilidad se desplaza hacia el Este y el Alto Valle, donde se espera un cierre de jornada ventoso.
El norte de la Patagonia transita un miércoles de alta complejidad meteorológica. Un sistema de inestabilidad profunda atraviesa la región de cordillera a mar, generando desde tormentas eléctricas en el Valle Medio y la Costa hasta precipitaciones que podrían dejar acumulados récord en la zona andina.
En Neuquén, Cipolletti y Roca, la jornada estará marcada por la humedad y la nubosidad total.
Se espera una máxima de 18°C con lluvias aisladas durante gran parte del día. Lo más intenso llegará hacia el final de la jornada. Por la noche, el viento rotará al sector oeste con ráfagas que alcanzarán los 69 km/h, complicando la circulación urbana.
Intensas lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los peores horarios
En la zona andina rige una alerta naranja, lo que implica riesgos por acumulación de agua y posibles anegamientos.
- San Martín de los Andes: lluvias intensas durante todo el miércoles. Se espera una breve tregua nocturna, pero coincidirá con el ingreso de viento fuerte con ráfagas de 50 km/h.
- Bariloche: las precipitaciones serán más fuertes durante la mañana y la noche. En el transcurso de la tarde habrá lloviznas leves, pero al cierre del día las ráfagas escalarán a los 59 km/h.
A diferencia de la cordillera, en el Este de Río Negro el riesgo principal son las tormentas.
- Viedma y Las Grutas: Se esperan tormentas eléctricas persistentes durante todo el día. El fenómeno estará acompañado de ráfagas de hasta 59 km/h.
- Choele Choel: Misma situación de inestabilidad, con una tarde templada de 19°C pero marcada por la actividad eléctrica y el viento.
Norte de Neuquén: lluvias y viento hasta el jueves
En las localidades del norte provincial, como Chos Malal y Andacollo, el panorama climático es de los más persistentes de la región. El ingreso de humedad desde el Pacífico mantendrá condiciones adversas durante un período prolongado.
- El tiempo hoy: Se espera una jornada fría con una máxima de apenas 8°C y lluvias constantes durante todo el día.
- Vientos en aumento: Durante la tarde, las ráfagas oscilarán entre los 31 y 50 km/h, pero la situación se tornará más crítica hacia la noche.
- Alerta extendida: Al cierre del miércoles, el viento se intensificará con ráfagas de hasta 59 km/h, un fenómeno que, según el Servicio Meteorológico Nacional, se extenderá durante gran parte del jueves. Se recomienda precaución en las rutas de la zona debido a la calzada resbaladiza y la baja visibilidad.
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