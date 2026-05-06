A qué hora llegan las intensas lluvias a Neuquén y Río Negro este miércoles 06: qué pasa con el viento en el Alto Valle

El norte de la Patagonia transita un miércoles de alta complejidad meteorológica. Un sistema de inestabilidad profunda atraviesa la región de cordillera a mar, generando desde tormentas eléctricas en el Valle Medio y la Costa hasta precipitaciones que podrían dejar acumulados récord en la zona andina.

En Neuquén, Cipolletti y Roca, la jornada estará marcada por la humedad y la nubosidad total.

Se espera una máxima de 18°C con lluvias aisladas durante gran parte del día. Lo más intenso llegará hacia el final de la jornada. Por la noche, el viento rotará al sector oeste con ráfagas que alcanzarán los 69 km/h, complicando la circulación urbana.

Intensas lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los peores horarios

En la zona andina rige una alerta naranja, lo que implica riesgos por acumulación de agua y posibles anegamientos.

San Martín de los Andes: lluvias intensas durante todo el miércoles. Se espera una breve tregua nocturna, pero coincidirá con el ingreso de viento fuerte con ráfagas de 50 km/h .

lluvias intensas durante todo el miércoles. Se espera una breve tregua nocturna, pero coincidirá con el ingreso de viento fuerte con ráfagas de . Bariloche: las precipitaciones serán más fuertes durante la mañana y la noche. En el transcurso de la tarde habrá lloviznas leves, pero al cierre del día las ráfagas escalarán a los 59 km/h.

A diferencia de la cordillera, en el Este de Río Negro el riesgo principal son las tormentas.

Viedma y Las Grutas: Se esperan tormentas eléctricas persistentes durante todo el día. El fenómeno estará acompañado de ráfagas de hasta 59 km/h .

Se esperan tormentas eléctricas persistentes durante todo el día. El fenómeno estará acompañado de ráfagas de hasta . Choele Choel: Misma situación de inestabilidad, con una tarde templada de 19°C pero marcada por la actividad eléctrica y el viento.

Norte de Neuquén: lluvias y viento hasta el jueves

En las localidades del norte provincial, como Chos Malal y Andacollo, el panorama climático es de los más persistentes de la región. El ingreso de humedad desde el Pacífico mantendrá condiciones adversas durante un período prolongado.