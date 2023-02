Cuatro propuestas para disfrutar en tu TV este finde

You: temporada 4 (Serie, Netflix)



Volvemos a vivir una de las historias que tienen como protagonista a Joe Goldberg, un neoyorquino obsesivo pero brillante, que acosa a sus víctimas de diversas formas a lo largo de las temporadas.

En este caso (alerta spoilers para quienes no vieron las temporadas anteriores), Joe cambiará su identidad y se transformará en el profesor Jonathan Moore, escapando de “los días de amor no correspondido y anhelos. Esta vez me centraré en el mundo académico y mis actividades extracurriculares serán estrictamente profesionales”, según reza en el tráiler.





La serie de Greg Berlanti y Sera Gamble, protagonizada por Penn Badgley, llegará en dos partes: la primera estrenó el pasado jueves, y la segunda estrenará el próximo 9 de marzo, con episodios de 60 minutos.



Todo lo que respira (Documental, HBO Max)



“Con el oscuro telón de fondo del aire apocalíptico de Delhi y la creciente violencia, dos hermanos dedican su vida a proteger a una víctima de los tiempos turbulentos: el pájaro conocido como el Milano Negro”, reza la sinopsis de este documental que fue ampliamente elogiado por la crítica. Desde su impacto, su poesía y sus bellas imágenes hasta su relato, todo funciona a la perfección.





Ganó el premio del jurado a Mejor Documental en el Festival de Sundance, y ganó también los Premios Gotham y BFI London Film, además de numerosas nominaciones.

Con la dirección de Shaunak Sen, este documental es un canto a la vida, a la resistencia y a la capacidad de la reinvención de una especie prácticamente condenada a la extinción. Más que recomendable.



The Many Saints of Newark (Película, Amazon Prime Video)



Ya publicada en HBO tiempo atrás, llega ahora a Amazon Prime Video para quienes cuenten con este servicio de streaming.

Hablamos de “The Many Saint of Newarks”, la precuela de la aclamada serie “Los Soprano”, centrada en la juventud del gángster de Nueva Jersey Tony Soprano.





A tal punto es la fidelidad de la precuela que el guión de la película ha sido escrito por David Chase, el creador de la serie original. Y no solo eso: Michael Gandolfini, hijo del recordado James Gandolfini (Tony Soprano) será quien le de vida a Tony años atrás.

Con muchos elogios por parte de la crítica especializada, esta película dirigida por Alan Taylor (participó en “Mad Men” y “Game of Thrones”) nos promete 120 minutos de nostalgia y grandes momentos.



Santo maldito (Serie, Star +)



Reinaldo, un profesor y escritor ateo, luego de haber realizado un supuesto milagro y convertirse en un líder religioso, pone sus convicciones en duda y comienza a vivir un gran conflicto interno: ¿es o no capaz de hacer milagros? ¿Hace milagros o es un impostor? Cuando la esposa de Reinaldo entra en estado vegetativo, Reinaldo toma la decisión desesperada de poner fin a ese sufrimiento. Pero un hecho inesperado sucede.





Con esta premisa, la serie exclusiva de Star + nos regala una buena primera temporada. Felipe Camargo (de increíble actuación), Ana Flavia Cavalcanti, Othon Bastos, Bri Fiocca, Augusto Madeira, Bárbara Luz y otros forman el reparto de esta producción con capítulos de 45 minutos.