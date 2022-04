Empleo: sólo 2 de cada ofertas laborales apuntan a mayores de 45 años

Según los datos de hace un año, existen en el país, más de 600.000 mayores de 45 años desocupados. “Los llamamos la generación invisible. Es una población discriminada y sin el respaldo de ninguna política pública”, dice Ana Carolina Corbelle, directora ejecutiva de la Asociación Civil Diagonal. A eso hay que sumarle que solo 2 de cada 10 ofertas laborales están dirigidas a personas con más de 45 años quienes, por distintos motivos, buscan reinsertarse en el mercado laboral.



Y ahora, un estudio en todo latinoamérica sobre el mercado laboral pospandemia determinó que los trabajadores mayores de 45 años no cuentan con políticas de inclusión en el 75% de las empresas.

En el estudio en América latina, que realizó la consultora Adecco y del cual participaron más de 3100 argentinos se preguntó ¿por qué es difícil que una persona de +45 consiga empleo? Los participantes del estudio respondieron con expresiones como que “las empresas consideran que al ser mayores de 45 las personas ya son obsoletas”, “porque las empresas prefieren talentos juniors para ahorrarse costos salariales”, “porque las empresas discriminan, creen que las personas no son capaces de abrirse”, “porque las empresas quieren personas que se adapten a su modelo, no quieren saber si tienen experiencia”, entre otros.

Hoy por hoy, dice el informe de Adecco, más allá del trabajo remoto, es muy común ver en los avisos de empleos la condición de “hasta 45 años”. “Este límite es tan discriminador y condicionador como la nacionalidad, el talle de ropa o la identidad sexual. La tarea que tienen las empresas hoy es rever sus políticas de inclusión en todo sentido”, sostiene el informe.



¿Qué ocurre con las personas que se quedaron fuera del mercado laboral y tienen entre 45 y 64 años? “Sin dudas, la inclusión en las empresas es un tema que viene ganando terreno, pero claramente todavía falta mucho camino por recorrer. Es importante saber que un equipo de trabajo integrado por personas diversas genera entre sus integrantes miradas mucho más amplias y enriquecedoras para todos”, destacó Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos para Adecco Argentina & Uruguay.

Carla Cantisani, Directora de Servicio, Calidad y Transformación de la consultora, también habló con RÍO NEGRO sobre este tema.



“Los avances tecnológicos siempre vienen acompañados de constantes cambios. Podemos pensar esto ya que este grupo de personas puede tener menor facilidad para adaptarse cuando el ámbito de trabajo es dinámico y cambiante. Aunque también podemos decir que no siempre es así y también hay muchas personas mayores de 45 que manejan muy bien la tecnología y que han logrado adaptarse a los cambios del mercado laboral.



– ¿Existe, de parte de las empresas, un modo de integrar sin discriminar a los trabajadores por la edad?

– Comenzamos a detectar una tendencia creciente de incorporaciones exitosas de personas de más de 45. Esto se corresponde principalmente, en nuestro caso, con la metodología de trabajo implementada desde los programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con los participantes: se busca potenciar y resaltar las competencias de cada persona, reflejando las grandes oportunidades que posee la empresa al contratar una persona de más de 45 años, y que otro sector de la población no le podría llegar a brindar. Por eso, creemos que hay que tener un enfoque empresarial basado en la diversidad que valore el gran aporte que hace esta franja etaria al entorno laboral, principalmente a través de la experiencia y el compromiso con el trabajo. Otra de las acciones que desarrollamos dentro del marco del programa, son las capacitaciones a personas mayores de 45 años que se encuentran activamente buscando trabajo.



– Da la impresión de que se corrieron los límites. Antes, las personas de 65 años empezaban a sentirse relegadas. Pero ahora parece que ese límite se corrió hacia abajo. ¿Es así?

-Puede ser, ya que seguramente una persona de 45 o más tendrá menos posibilidades de encontrar trabajo que una persona más joven.



– ¿Se puede pensar que es un tema exclusivamente relacionado con la tecnología y sus avances lo que hace que las personas mayores de 45 se sientan obsoletas o sin espacio?

-En cuanto a la falta de espacio en el ámbito laboral actual, no sólo se presenta el desafío del manejo de la tecnología para este colectivo, sino también la dificultad para adaptarse a entornos laborales cambiantes. Los jóvenes de hoy, a diferencia de sus mayores, suelen cambiar rápidamente de trabajo. Si bien se comprometen, son conscientes de que no será “para toda la vida” y son amantes de los cambios porque cuesta mucho que se sientan motivados constantemente. Teniendo esto en cuenta, consideramos que generar instancias de capacitación ayuda a contrarrestar la situación. Los mayores de 45 es muy probable que pensaron que sus trabajos eran para toda la vida lo que claramente no ocurre con los más jóvenes.