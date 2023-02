Harry Potter se pone en juego: «Hogwarts Legacy» y el futuro de la franquicia

El juego de “Hogwarts Legacy” fue el 17° título del universo mágico de Harry Potter en 25 años desde la presentación de la saga. Y seguramente no será el último.

La franquicia de Harry Potter cumplió meses atrás 25 años, y si hay algo que siempre se consideró un “punto débil” en este multiverso fue la cuestión de los videojuegos. Con más de 10 entregas en distintas consolas, ningún título logró convencer del todo a los fanáticos y a la crítica a lo largo de este tiempo.





Sin embargo, se esperaba que el lanzamiento del título “Hogwarts Legacy” llegara para cambiar esta cuestión. Y, para ser honestos, lo hizo con creces.

Este título no solo significa un desagravio para tanto fan herido a lo largo de los años. Implica, además, una nueva apuesta por la expansión de una franquicia que sigue viva y que conquista por igual a niños, adolescentes y adultos en todo el mundo.

Porque, aún después de 25 años, los planes para el universo Potter siguen creciendo. Así como surgió el título (un juego que, además, venía con 2 años de retraso), todavía se debate puertas adentro si continuar la trilogía de películas de “Animales Fantásticos”. Y no solo eso: en las últimas horas, Rupert Grint, el actor que encarnó a Ron en la saga principal, habló sobre el futuro del multiverso en la pantalla grande y deslizó que “me encantaría ver ‘Harry Potter’ adaptada en serie. Creo que realmente podría funcionar. Estoy seguro de que acabarán haciendo remake de las películas, de todas formas”.

Vale recordar que el rumor de un reboot en forma de serie se viene desarrollando hace tiempo. En su momento también se habló de hacer alguna película extra con los protagonistas originales, pero la postura de los tres jóvenes -ya no tan jóvenes- magos fue distinta. En el caso de Emma Watson (quien interpreta a Hermione), tiene como condición la no participación de J. K. Rowling, autora de la historia, quien ha tenido diversas polémicas por dichos transfóbicos. Vale recordar que Watson es una reconocida activista por los derechos humanos.





Daniel Radcliffe, quien encarnó a Harry Potter, no se mostró reacio a una posible vuelta, pero sí se distanció: dejó en claro que no es algo que pase por su mente hoy, y que estaría dispuesto a retornar dentro de algunos años, al mejor estilo “Star Wars”.

Grint, por su parte, había dicho que si bien estaba en condiciones de “soltar” su personaje de Ron, volvería a participar de un proyecto en caso que volvieran todos. Eso, al menos por ahora, tendrá que esperar…

Lo que sí resurgió en las últimas horas fue la posibilidad de que “Harry Potter y el Legado Maldito”, la obra de teatro que sirvió de continuación a los siete libros principales, se transforme finalmente en una película. Y lo hizo nada más y nada menos que de la mano de Chris Columbus, quien fuera director de los primeros dos films de la saga.

“Me encantaría dirigir El legado maldito. Es una gran obra de teatro y los niños ya tienen la edad correcta para interpretar esos personajes. Es mi pequeña fantasía”, expresó el director en diálogo con Vanity.



Hace poco, el elenco completo se reunió para un especial aniversario. ¿Habrá chances de un retorno en un tiempo? No cierran la puerta…



Pongamos en contexto. “El Legado Maldito” transcurre 19 años después de los eventos vistos en “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, película estrenada en 2010. Ya pasaron casi 13 años, por lo que no sería descabellado pensar en una potencial continuación en un tiempo. Si las ganas están, lo demás puede funcionar.

A esto se suman los cientos de proyectos que el universo Potter sigue desarrollando a lo largo del mundo, desde el merchandising hasta giras de diversos eventos. Sin ir más lejos, el Teatro Colón recibirá el próximo 24 y 25 de febrero el evento “Harry Potter Film Concert Series”. Allí, la Orquesta Estable del Teatro Colón de la Asociación de Profesores interpretará en vivo la icónica música de John Williams mientras se proyecta “Harry Potter y la Piedra Filosofal”. Esta gira se lleva adelante desde 2016 y ya fue disfrutada por más de 6 millones de personas, pero no frena aquí: el plan es cubrir 48 países hasta 2025, con más de 2.900 funciones. Queda claro que la vigencia del mundo Potter es algo tan real y tangible como cada uno de estos experimentos. Habrá que ver que otro truco sacan, pero no por nada cumplen 25 años en medio de varios lanzamientos y anuncios importantes.



“Hogwarts Legacy”, un 10



Volviendo al juego, hay que resaltar que se siente lisa y llanamente como una reivindicación para los fanáticos que tuvieron que soportar años de espera. Cumple en todos los aspectos: el visual, con un desempeño gráfico impresionante, que por momentos nos hace dudar si no estamos viendo una película; en lo técnico, con un sistema de juego ágil y entretenido; y en lo narrativo, con una historia que sucede años antes de la aparición de Harry Potter pero que trae miles de elementos icónicos de la saga a la realidad.





Jugar a “Hogwarts Legacy” es experimentar en primera mano lo que debe sentir un estudiante de este colegio. Hasta el último rincón está fielmente representado, y no solo eso: hasta el último rincón es también accesible. Podremos hacer todo, desde merodear por los pasillos hasta asistir a clases. Y, en el medio, cumplir con el deber de nuestro personaje, que será personalizable por completo.

Con más de 100 horas de juego si queremos pasarlo por completo, “Hogwarts Legacy” nos garantiza que disfrutaremos, por fin, de un título del universo Potter a la altura de las circunstancias. Y no debemos olvidar que recién ayer se lanzó para todo público, por lo que no debería extrañarnos que en algunas semanas empiecen a llegar nuevos contenidos. Bienvenidos sean.



Una reivindicación necesaria



Parece ayer cuando el videojuego “Harry Potter y la Piedra Filosofal” se presentaba para PC y consolas. Sin embargo, pasaron ya 21 años desde aquel lanzamiento, y en el medio, los fanáticos pudieron encontrarse con numerosas entregas relacionadas a este universo. Eso sí: disfrutar, lo que se dice disfrutar, muy poco.

Es que, en los 25 años que la saga lleva desde que vio la luz, los fanáticos pudieron ver -antes de “Hogwarts Legacy”- 16 videojuegos diferentes. Y la realidad es que si juntamos 3 de buena calidad, es mucho.

Hay que ser justos: los inicios fueron prometedores. Los primeros dos títulos, lanzados en 2001 y 2002 para PC, PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox y GameCube fueron buenos. Simples, infantiles, pero buenos al fin. Eran juegos de plataforma que incorporaban muchísimos elementos de las películas (y hasta sumaban extras, como el famoso hechizo Flipendo) y que eran entretenidos de jugar.





Luego fue el turno de “Harry Potter: Quidditch World Cup” (2003), un título dedicado íntegramente al deporte de los magos, y podemos decir que era entretenido. Eso sí: bueno no.

Lo mismo ocurrió con “El Prisionero de Azkaban” (2004) y “El Caliz de Fuego” (2005), títulos llevables pero lejos de las expectativas que las películas generaban. Y eso que había arrancado bien parecía desmoronarse poco a poco.

El repunte llegó con el quinto título de la saga principal (y sexto videojuego en total), “Harry Potter y la Orden del Fénix”. Lanzado en 2007, daba un giro total al apartado gráfico y nos permitía recorrer el castillo de Hogwarts como nadie hasta ese momentos nos había permitido. Fue, quizás, el mejor de todos hasta la actualidad.

Sin embargo, ese repunte cayó rápidamente. En 2009 salió “El Misterio del Príncipe” y la fórmula falló. Y ni que hablar de “Las Reliquias de la Muerte”, quizás el mayor fiasco en comparación a la expectativa que había puesto sobre ellos.



Por fuera se cuentan los títulos “Lego Harry Potter”, entretenidos y con buenas críticas, aunque alejados del realismo que ponderan los títulos principales. También hubo juegos como “Harry Potter for Kinect”, “The Book of Spells” y “The Book of Potions” que eran para mandos inalámbricos. Y, además, los títulos móviles.

“Harry Potter: Hogwarts Mistery” fue la primera apuesta para celulares, y si bien hoy mejoró, durante sus primeros años (se lanzó en 2018) fue un fracaso rotundo por los constantes pedidos de micropagos para avanzar en la historia. Pero mayor fue la decepción de “Harry Potter: Wizards Unite”, un juego de los desarrolladores de Pokemon Go que imitó la fórmula y que tuvo tan mala repercusión que se terminó dando de baja.

Queda claro que había una deuda. Y queda claro, tras algunas horas de juego, que “Hogwarts Legacy” las ha pagado.



J. K. Rowling, polémica y ¿dardos a la autora?



Los dichos transfóbicos de J. K. Rowling, la autora intelectual del universo Harry Potter, son hace rato un tema sensible. No solo por la discriminación que representan, sino también por el impacto que causaron dentro del “fandom Potterhead”, como se conoce a la comunidad de fanáticos de la saga.

Es que muchos -por no decir la mayoría- de los seguidores optaron por llevar adelante el debate de la separación obra-artista, y esgrimen como principal punto que Harry Potter ya es mucho más grande que Rowling, ya es algo que la excede por completo y que por ello disfrutar de una cosa no debería significar avalar la otra.

En este sentido, las últimas semanas se plantearon fuertes debates en redes sociales respecto al juego “Hogwarts Legacy”. De un lado, quienes planteaban que comprarlo era, de alguna forma, apoyar este tipo de ideología de Rowling; y del otro, quienes aseguran que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo cierto es que varias organizaciones sociales llamaron a boicotear el lanzamiento del juego, aunque en primera instancia no hubo demasiado rebote: se transformó en uno de los tres títulos más jugados de la historia durante el día de lanzamiento.



El mundo Potterhead sigue vigente y los fanáticos aseguran que la creación superó a la creadora.



El desarrollo del juego no quedó ajeno a esta polémica. Varios de los empleados encargados del título decidieron alejarse del proyecto después de los últimos -e irreproducibles- dichos de Rowling. Y no solo eso: el juego mismo parece darle una respuesta a la escritora, puesto que incorpora un personaje trans durante el desarrollo de la historia. Además, no hay una separación de género a la hora de crear y personalizar nuestra personaje, ni en el momento de modificar el aspecto o la voz.

En la historia, la gerente de la taberna “Las Tres Escobas”, Syrona Roan, cuenta su historia de transición y en uno de los diálogos asegura que “es más de lo que puedo decir de algunos de mis compañeros. Les costó varios segundos darse cuenta de que en realidad soy una bruja, no un mago”.

Emma Watson, actriz que hace las veces de Hermione y activista de los derechos humanos, ha repudiado en varias oportunidades a quien en algún momento fuera “su jefa”.

Rowling no hace demasiado para esquivar a la polémica: ante la pregunta de una seguidora de “¿Cómo dormís por la noche sabiendo que perdiste a gran parte de tu audiencia?”, respondió “leo mis cheques de regalías más recientes y descubro que el dolor desaparece bastante rápido”.