«House of Dragon»: lo que hay que saber de la serie que regresa al universo de «Game of Thrones»

Se hizo esperar, pero este domingo, para todos los fanáticos que quedaron decepcionados con el final de Game of Thrones, habrá una recompensa: retroceder 300 años en la historia para saber qué ocurrió con una de las casas más emblemáticas: la de los Dragones. Efectivamente, este domingo, HBO estrenará el primer capítulo de “House of the Dragon”, la precuela de “Games of Thrones”, para intentar saber qué ocurrió con esa familia que destruyó la paz y reinó con tiranía y dragones.

La serie contará el ascenso al poder de la familia Targaryen que fue descrita en la novela “Fuego y Sangre”, de George R.R. Martin, quien nos mostró este universo lleno de fantasía, traiciones y poder. ¿Quién era Targaryen? La querida y luego malograda Daenerys, la madre de los dragones que enamoró a John Snow.

Quién es quién en la nueva historia



Rey Viserys Targaryen (Paddy Considine): el elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes.



Daemon Targaryen (Matt Smith): el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y que posee la verdadera sangre del dragón. Eso sí, se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire…



Otto Hightower (Rhys Ifans): la Mano del Rey, que sirve leal y fielmente tanto a su superior como a su reino. Según su punto de vista, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.



Alicent Hightower (Olivia Cooke): la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crio en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; y posee tanto gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy): la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y jinete de dragón.



Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint): conocido como ‘la serpiente marina’. Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Se trata del aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros. Construyó su casa en un imponente isla, es incluso más rico que los Lannister y cuenta con la armada más grande del mundo.



Rhaenys Targaryen (Eva Best): esposa de Lord Corlys Velaryon y jinete de dragón, ‘La reina que nunca existió’. Fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre.



Ser Criston Cole (Fabien Frankel): de ascendencia dorniense, es el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras ni títulos; todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad sobrenatural con la espada.



Mysaria (Sonoya Mizuno): llegó a Poniente sin nada y fue vendida más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado, pero en lugar de eso se convirtió en la aliada más confiable, y menos probable, del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.

Qué capítulos hay que ver de "Game of Thrones" para entender House of Dragons"



Hay al menos siete capítulos que hay que ver para entender bien esta precuela.

El repaso comienza en la primera temporada en los capítulos uno, cinco y diez, que explican cómo está armado el mapa de las casas, la tensión entre las familias y el temor de que vuelva al poder un Targaryen.

Durante la segunda temporada, en el capítulo 10: Daenerys tiene visiones sobre el rey Viserys que dan cuenta de la trágica y fascinante historia de los Targaryen. Además, los dragones tienen una legendaria escena.

Tercera temporada, capítulo 4: Daenerys, suma un nuevo reconocimiento como “rompedora de cadenas” al hablar la lengua valyrio y se menciona a Rhaenyra Targaryen, una de las protagonistas de House of the Dragon, en una conversación sobre la familia.”

Quinta temporada: capítulo 9. La guerra civil entre los Targaryen fue llamada “The Dance of Dragons”, al igual que el Capítulo 9 de la quinta temporada.

Posible y esperada presencia

La sacerdotisa del dios de la luz, conocida como “La bruja roja”, era mucho más antigua de lo que su apariencia demostraba. En «Game of Thrones», vimos que Lady Melisandre en realidad era una anciana que alteraba su apariencia física para verse más joven.

Como ella misma contó, provenía de la ciudad de Asshai, una oscura ciudad de la costa oriental de Essos. Fue la hechicera que intentó ayudar a Stannis Baratheon a conseguir el Trono de Hierro, pensando que él era el Azor Ahai y siempre repetía que su sangre “tenía magia”.

Los Baratheons son descendientes de los Targaryen, por lo que podría ser que parte de la sangre valyria que hace tan especiales a la familia real haya quedado en la Casa del Ciervo. Por ello, en la temporada seis se especuló que Melisandre podría estar involucrada con ellos. Dado que ella tenía entre 100 y 400 años, podría estar viva durante los eventos de la Danza de Dragones.