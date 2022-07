Padres, hijos y segundo semestre

Se va la segunda. Llega la parte del año donde los días comienzan a ser más largos y el frío se disipa en poco tiempo. En relación al colegio son tiempos de asentar ritmos, contenidos escolares, finalizar de ajustar algunas cosas pendientes.





Seguimos con la pandemia a cuestas. Con los ritmos de trabajo difíciles de adquirir, alfabetización postergada. Falta de concentración. No se terminará en este año y nos seguirá acompañando.

Necesitamos mucho más esfuerzo. De los chicos. Para prestar atención a alguien que no es una pantalla. A las escuchas de los maestros y profesores que a veces les resultan incomprensibles.

La organización es fundamental a la hora de estudiar. Partimos de la organización en dónde estudiar. Minimizar ruidos que puedan interferir y acompañar en la tarea en los más chicos. Acompañar no es hacer ni pensar por ellos. Es una guía con el objetivo que piensen y resuelvan solos. Hacer la tarea con ellos en general implica un desgaste en los vínculos, lo vivimos en plena pandemia.

La compañía implica estar con cierta distancia y como sucede en el desarrollo, el propósito es que suceda cada vez con mayor independencia. Los más grandes necesitan tener un método de estudio. Construir una forma que les resulte útil a cada uno. Suele ser beneficioso tener las carpetas completas, pedir ayuda a algún compañero en caso de no tenerla. Contar con el material de estudio.





Si bien estas son premisas básicas y los chicos suelen conocerlas, no siempre las cumplen. Que los retemos ayuda un poco, en ocasiones. Pero si es continuamente evidentemente necesitan otra herramienta para solucionarlo. No logran hacerlo por algún motivo y al insistir en el reto tal vez los hagamos sentir más frustrados. Nadie se siente orgulloso si le va mal. Depende la persona puede ser útil revisar junto a ellos materia por materia.

Suele suceder que esta actividad se realiza a fines de noviembre, cuando las materias son casi irrecuperables. En este tiempo los chicos tienen más opciones.

Tengamos en cuenta que el objetivo es aprender, no sacar materias. Tener herramientas básicas que los acompañen en el paso posterior al secundario. Poder entrar a carreras terciarias, universitarias, poder conseguir un buen empleo o seguir los pasos que decidan con protagonismo. No porque “no hay otra opción”.

Muchas veces los padres tenemos extremos, pasamos del blanco al negro sin escala de grises. Les damos todos sin pedir nada a cambio, les sacamos todo porque nos enojamos y reprochamos desde que nació hasta el día de hoy. Probablemente los dos sean erróneos.





Aprender no debería ser para que me regalen. Es un bien personal. De la misma forma que no me alimento para alguien, ni para mamá ni para mamá. Me alimento porque es la forma de vivir mejor.

“No me come” “no me aprende” “no me hace las tareas”. Comer, aprender, alimentarse corresponden a cada ser. No se deberían realizar para conformar a alguien. Corresponden a la identidad de cada persona.

¿Qué hago entonces? ¿Tengo que estar todo el tiempo viendo si hizo las tareas? ¿Lo dejo que resuelva solo? Cada niño es único, con su proceso de aprendizaje que se va modificando. Estar, acompañar y no ahogar. Preguntar y no interrogar. Exigir sin amenazass. Acuerdos en vez de castigos.

Puede sonar a ideal, aunque no lo es. Es un camino posible, cierto, sereno. Basado en la confianza y en la comunicación. Implica mirar cada paso y dejar ser. Opinar para ayudar a pensar.

Ni los chicos la tienen tan clara, ni nosotros estamos viejos ni ellos son unos irresponsables. Todos estamos en este camino aprendiendo, en cada rol, en cada momento. Abrirse al cambio y a dejarnos llevar mientras llevamos.

Por Laura Collavini (laucollavini@gmail.com); Psicopedagoga.-