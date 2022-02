Siguen las consecuencias del “Rogan-gate” en Spotify

La plataforma Spotify retiró en las últimas horas unos 70 podcasts del polémico Joe Rogan grabados entre 2009 y 2018 en los que se refería con términos despectivos a las personas de raza negra. Aunque la compañía no brindó precisiones sobre los motivos que impulsaron esta decisión, llamó la atención que se eliminaran estas entregas en las que se utilizaba esta expresión y no aquellas realizadas durante la pandemia que provocaron que diversas figuras de la música, como Neil Young y Joni Mitchell, entre otros, bajaran sus canciones de la plataforma.





Cabe recordar que Joe Rogan se convirtió en un foco de conflicto a partir de algunos podcasts en los que brindaba información confusa en torno al coronavirus, a través de invitados que negaban la pandemia y defendían posturas antivacunas. Sin embargo, Spotify no tomó cartas en el asunto en este aspecto a pesar de que el 19 por ciento de los usuarios expresaron en distintos sondeos sus deseos de eliminar sus suscripciones por ello.

Pero la plataforma sí optó por eliminar viejas entregas de Joe Rogan a partir de una queja de la cantante India Arie, quien siguió los pasos de Young y Mitchell, según consigna el sitio Variety. “Creo que Joe Rogan es problemático por razones distintas a las entrevistas de COVID… Para mí, también es su lenguaje sobre la raza. Ni siquiera debería estar pronunciando la palabra. Ni siquiera lo digas, bajo ningún contexto”, dijo Arie en sus redes.

Por su parte, el polémico podcaster ensayó una suerte de tibio mea culpa al manifestar: “Sé que para la mayoría de las personas no hay contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, no importa públicamente en un podcast, y estoy de acuerdo con eso ahora”. Y añadió: “Nunca lo usé para ser racista, porque no soy racista, pero cada vez que estás en una situación en la que tienes que decir ‘No soy racista’, la jodiste, y claramente yo la jodí”.

Según afirma el mismo sitio, el retiro de estos envíos fue a pedido del propio Rogan luego de una reunión con los directivos de Spotify, quien además solicitó que se publicara su pedido de disculpas por el uso de términos despectivos.





El podcaster también había emitido días atrás una declaración en la que se disculpaba por las repercusiones de sus episodios que desinformaban en torno al coronavirus y se comprometió a “equilibrar las cosas” en próximos envíos.

En medio de todas estas polémicas, el presidente ejecutivo de Spotify defendió que se mantenga en la plataforma el podcast, pero “condenó“ algunos de sus comentarios, según un correo enviado a los empleados. El fundador sueco de este gigante del streaming de audio, Daniel Ek, confirmó que varios episodios del programa de Joe Rogan fueron retirado el fin de semana de la plataforma, debido a las declaraciones de carácter racista. “Condeno con firmeza las declaraciones de Joe y apruebo la decisión de retirar los episodios de la plataforma”, pero señaló que no cree que “recluir en el silencio” al comentarista sea la respuesta.

Según comentó, la decisión de Rogan llegó después de una serie de “discusiones” con Spotify y después de una “reflexión”. El comentarista tiene un contrato estimado por 100 millones de dólares con la plataforma. Según los reportes Rogan utilizó expresiones racistas como la palabra “nigger”, término muy ofensivo en inglés para referirse a una persona negra.

Una vez más, Rogan quedó envuelta en una polémica. Y a esta altura, resulta raro entender cómo Spotify no toma otra decisión con su cuestionada figura.

Fuentes: Télam / AFP.-