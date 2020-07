En la zona de los valles rionegrinos también reclaman la emergencia turística nacional

Todos los meses van cerrando sus puertas comercios de Roca. Foto Juan Thomes.

Eduardo Serdoch, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de los Valles de Río Negro, señaló que reclaman por una ley nacional de emergencia turística que incluya a los comercios de esta zona.

“Quedamos afuera de la ley de emergencia provincial, no queremos que sectoricen los beneficios para un lugar en especial sino que sea para toda la actividad, la ley provincial no dice nada de los ATP y todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales”, expresó.

El referente dijo que los diputados no consultan con las cámaras que conocen el problema.

“Es una situación caótica tenemos que solventar grandes gastos entre el personal y servicios e impuestos que hasta ahora siguen viniendo y no nos han condonado nada”, mencionó.

Señaló que las confiterías, bares y restaurantes en Roca y gran parte de la provincia no se han habilitado.

Los comercios de la zona reclaman ser incluidos en la emergencia nacional. Foto Juan Thomes.

“Necesitamos los créditos a tasa cero para poder pagar los gastos que hemos tenido y que nos condonen las deudas que contrajimos desde que empezó la cuarentena hasta ahora, porque no hemos tenido ingresos, no podemos tributar si no hemos facturado”, reiteró.

El presidente de la organización señaló que en Roca hubo una condonación de dos meses de las tasas municipales pero después se terminó.

Detalló que en el caso de los hoteles “decían que ya se había habilitado la actividad pero no tiene sentido porque a pesar de que la provincia autorizó la atención, en Roca la municipalidad cerró los accesos a las personas que no tuvieran motivos de emergencia para ingresar”, explicó.

En Roca siguen las restricciones. Foto Juan Thomes.

Informó que solo en esta ciudad cerraron 9 negocios en la zona céntrica y que también están en crisis los bares y cafés de los barrios, aunque mencionó que no los han contabilizado.

Detalló que la asociación abarca a los comercios que están desde Catriel hasta Río Colorado y la Línea Sur.

“Ahora estamos haciendo las gestiones para acceder a créditos de hasta 400 mil pesos que financia el Crear”, comentó.