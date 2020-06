En Neuquén ya se puede salir a comer con turno previo

Los locales gastronómicos, restaurantes y bares ultiman detalles para su reapertura con ingreso de clientes. A diferencia de la atención antes de la pandemia, ahora la reserva previa será obligatoria. Los comerciantes señalaron que las consultas crecieron en los últimos días y que ya entregaron algunos turnos.

“Con los preparativos para la reapertura, con mucha expectativa. Muchos clientes consultando por las redes si abríamos y cómo va hacer y si hay que reservar. Veremos qué pasa”, señaló Sergio Semerano, dueño de Borken sobre cómo se vive en los días previos a la reapertura.

En el bar cervecero ya tienen algunas reservas para hoy, pero tal como aseguró el dueño irán “con tranquilidad”. “Es todo nuevo, hay que cuidar a los clientes y cuidarnos”, expresó.

Los restaurantes y bares podrán abrir, desde hoy, de lunes a sábados, de 8 a 22. Eso llevó a bares como Borken a sumar el servicio de cafetería y de almuerzo para, así, aprovechar toda la franja horaria.

Daniel González, presidente de Acipan, observó que si bien hay dos factores que no acompañan como la retracción en el poder adquisitivo y la limitación en el uso de transporte público, hay expectativas. “Soy optimista que la gente va a concurrir. Desde el punto de vista social tomar un café o salir a comer es algo que al argentino le gusta, y se va a reestablecer”, opinó.

En el mismo sentido, González consideró que ésta nueva habilitación es un “alivio” para el sector.“Estaban realmente desesperados para que pueda recibirse al público. Los bares y restaurantes no estaban adaptados a la modalidad del take away y de delivery. Tuvieron que hacerlo para poder pagar algunos gastos”, subrayó el presidente de la asociación de comercio.

Si bien el decreto que habilita el ingreso de personas a los locales se oficializó el viernes, ninguno de ellos recibió clientes durante los primeros días. Lo que si se pudo observar que la mayoría ya señalizaron el piso y retiraron mesas para adecuarse a los protocolos.

“El día viernes y sábado estuvimos con la notificación del decreto municipal, poniendo en conocimiento del protocolo que debían implementar. En ningún caso hubo presencia de comensales dentro del local”, indicó la subsecretaria de Comercio del Municipio, Gabriela Cagol.

En todos los casos, los locales deberán cumplir con un factor de ocupación del 50%, y tendrán que respetar medidas de distanciamiento social. Además, todas las personas que ingresen al local deberán contar con barbijo o tapa bocas y usarlo, por lo menos, hasta el momento de sentarse a la mesa.

Las mesas estarán ubicadas a dos metros entre sí, y se podrán sentar hasta cuatro personas, como máximo. En las entradas de los locales habrá un trapo de piso humedecido con lavandina diluida en agua y los clientes tendrán a su disposición alcohol en gel o alcohol al 70% para higienizarse las manos. Además, la limpieza y desinfección de los espacios y elementos será constante.

Pero también, tal como informó Cagol, se le exigirá al comercio llevar un registro de los comensales. “Si hubiera algún caso sospechoso o confirmado de coronavirus, el registro sirve para tener seguimiento de las personas con las que pudiera haber tenido contacto”, explicó la funcionaria.