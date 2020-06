Los datos que mira Neuquén en esta fase de contención de coronavirus

Neuquén forma parte del lote de provincias que ingresó en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Esto se debe, entre otras razones, a que no hay evidencia de que haya transmisión comunitaria de covid-19, que es aquella en la que no se puede establecer el nexo epidemiológico, es decir, se desconoce el origen de los casos porque el virus circula en la población.

Esta semana el ministerio de Salud de la provincia indicó que hay hasta el momento 32 personas con diagnóstico positivo que son derivaciones del caso de la subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas. El director de Epidemiología de Neuquén, Facundo Goya, explicó que si bien el número es importante, está concentrado.

“En cada positivo se rastrea el entorno y se empieza a aislar. El objetivo es lograr medidas de control para evitar que haya personas expuestas que no lo sepan. Nosotros hacemos búsqueda activa de los contactos, que aunque no tengan síntomas los hisopamos. Al ir a esa búsqueda vamos ganando tiempo. Este seguimiento hace que tengamos casos, pero que de todos modos quede concentrado en un grupo, que son todos familiares o amigos del caso original”, aseguró.

Si bien la cifra es similar a la que en su momento llegó a tener Loncopué- 34 positivos- la situación es diferente. “En Loncopué teníamos un conglomerado de casos, pero no sabíamos quien era el paciente cero, no sabíamos el origen. Epidemiológicamente no sabíamos si esa situación se estaba dando porque había una transmisión comunitaria, por eso se tomaron otro tipo de medidas más restrictivas. En este caso sabemos de dónde se originó y vamos haciendo el seguimiento y estamos detectando pacientes que ya están en aislamiento”, afirmó Goya.

Y agregó: “Loncopué era un transmisión en conglomerado, sin origen conocido, después por la investigación se supo que el caso era de una persona que había visitado Chile. Esta de Neuquén es una transmisión en conglomerado con origen conocido.”

Este es uno de los motivos por los cuales la cantidad de casos confirmados de covid-19 no es incompatible, para las autoridades sanitarias, con el nivel actual de administración de la cuarentena que tiene la provincia. “En cambio si empezáramos a llegar a detectar casos en lugares en los que desconocemos el origen, y en el cual uno pueda pensar que hay transmisión comunitaria las medidas tal vez deban retrotraerse”, señaló.

De los 151 casos confirmados que había hasta ayer en toda la provincia, 96 se recuperaron, 5 fallecieron, y los 50 que están activos provienen de 7 localidades.

En esta fase de contención hay varios indicadores relevantes para evaluar la situación epidemiológica. “Cuando uno no tiene transmisión comunitaria mirar, por ejemplo, la ocupación de camas o de respiradores no tiene mucho sentido. La cantidad de casos es un indicador, pero sobre todo vemos la dispersión de esos casos, si están asociados o no. Una cosa es tener 32 casos en una ciudad de 350.000 habitantes, con una ciudad limítrofe que tiene transmisión comunitaria como es Cipolletti, y con un intercambio fluido. Para nosotros estamos en una situación muy buena porque ya vamos más de tres meses de pandemia y tener 151 casos de cerca de 700.000 habitantes que somos, es bajo. Tener casos, pero que la mayoría no se interna, que se van recuperando, eso es bueno”, consideró Goya.