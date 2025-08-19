Abrieron las inscripciones para la AOG Expo 2025: el gran encuentro del petróleo y el gas

Este año la expo AOG tendrá más de 400 empresas como expositoras. (Foto: Enrique García Medina)

La Argentina Oil & Gas Expo 2025 ya abrió su acreditación online y se prepara para reunir, del 8 al 11 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, a más de 25.000 visitantes y 400 empresas del sector energético. La cita, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y con el desarrollo de Messe Frankfurt Argentina, es el evento líder de la industria hidrocarburífera de la región.

Con una superficie expositiva de 35.000 metros cuadrados, la AOG Expo 2025 ofrecerá cuatro jornadas con lanzamientos, presentaciones técnicas, actividades institucionales y múltiples instancias de networking.

Se espera la participación de profesionales, especialistas y empresarios de toda la cadena de valor del petróleo y el gas, en un espacio clave para debatir el futuro e impulsar nuevos proyectos.

Como todos los años, entre los expositores se encontrará el Diario Río Negro que realizará una cobertura en vivo, con entrevistas a los principales referentes del sector.

Una agenda repleta de actividades

Entre las principales actividades de esta edición sobresale el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, que reunirá a operadores y compañías de servicios líderes de Latinoamérica para intercambiar conocimientos y experiencias técnicas.

Otro momento clave será el Innovation Day, bajo el lema “Inspirar la transformación: innovación y colaboración en la industria”, con cuatro bloques temáticos que abordarán las tendencias que marcarán el rumbo energético. Contará con charlas, casos reales, mesas redondas y la participación de empresas como Grupo Techint, CORVA e YPF.

También se desarrollará la Jornada Jóvenes Oil & Gas (JOG), que busca conectar a estudiantes y profesionales en formación con referentes del sector, y la Plaza de Máquinas, que por primera vez se presentará en Buenos Aires con exhibiciones de maquinaria pesada y soluciones tecnológicas para operaciones en campo.

Además, como todos los años se realizará el tradicional ciclo del Encuentro de los CEOs, en el que los titulares de las principales empresas con actividad en el país brindan un panorama del estado de la industria y lo que está por venir.

La acreditación para la AOG Expo 2025 es gratuita y se puede realizar en la web oficial www.aog.com.ar. El acceso será con invitación y presentación de documento de identidad.