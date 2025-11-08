Ahora las turbinas a gas se reparan en Centenario y no hay que enviarlas a EE. UU.

GE habilitó un centro de reparación de turbinas que se usan para generar energía en Vaca MuertaFoto: Gentileza.

GE Vernova Inc., compañía de origen estadounidense dedicada a la energía, inauguró un centro de reparación de turbinas de gas en el Parque Industrial de Centenario, en la provincia de Neuquén.



La instalación fue diseñada para atender la demanda de mantenimiento en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y representa la primera de su tipo que la firma desarrolla en América Latina.

La empresa indicó que el servicio no incluye la fabricación de turbinas, sino su reparación.

El nuevo centro se especializa en turbinas aeroderivativas de gas, utilizadas por distintos sectores industriales.

Algunos de los clientes de la compañía emplean este tipo de equipos en operaciones de apoyo a la generación eléctrica en Vaca Muerta, aunque las turbinas también se aplican en sistemas de generación para industrias con alto consumo energético.

Durante la apertura, la compañía precisó que el centro iniciará sus operaciones con mantenimiento para turbinas LMS100 y que incorporará modelos LM2500 y LM6000 hacia finales de 2026.

El objetivo es reducir los tiempos de entrega y reparación en la región, evitando traslados de componentes al exterior.

Según estimaciones de la empresa, esta medida permitirá disminuir significativamente los plazos logísticos, que hasta ahora podían superar los 90 días.

El nuevo establecimiento contribuirá además a aliviar los cuellos de botella vinculados con los procesos de importación y exportación de repuestos.

Con una capacidad de atención proyectada de más de 50 turbinas anuales, el centro busca fortalecer la infraestructura industrial del corredor energético del norte neuquino y consolidar la presencia de GE Vernova en el mercado sudamericano.