Una multinacional de EE.UU. inauguró un centro de reparación en Neuquén que busca «impulsar» Vaca Muerta

Una multinacional oriunda de Estados Unidos llegó oficialmente a Neuquén con el objetivo de agilizar las reparaciones de turbinas en Vaca Muerta. Se trata de Ge Vernova Inc., que inauguró su primer centro de servicios en Latinoamérica en el Parque Industrial de Centenario.

La empresa de energía escindida de General Electric abrió una planta para su división de aeroderivados con el objetivo de impulsar la capacidad de reparación de la flota de turbinas de gas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Inicialmente, la instalación en Centenario ofrecerá servicios de mantenimiento para LMS100 y está previsto que amplíe sus capacidades para incluir soluciones para turbinas de gas LM2500 y LM6000 para finales de 2026.

“Este proyecto se alinea con los planes de GE Vernova para expandir sus capacidades de reparación de turbinas de gas a nivel mundial”, afirmó Luis Leal, gerente general de Servicios Aeroespaciales para América, Energía de Gas GE Vernova.

Según precisaron de la compañía, aguardan que aquellos propietarios de turbinas de gas aeroderivadas en Latinoamérica puedan beneficiarse de «importantes mejoras en los plazos de entrega de los componentes reparados» con la nueva planta.

“Mediante la aplicación de prácticas optimizadas y tecnologías de reparación avanzadas, nuestro Centro de Servicio de Reparación en Centenario puede establecer un nuevo estándar de excelencia en reparación», sostuvo Leal.

Además, desde Ge Vernova informaron que, dado a que pueden obtener el mantenimiento de manera local ahora, la nueva planta ayudará a «aliviar los cuellos de botella de importación y exportación que históricamente han afectado los tiempos de respuesta».