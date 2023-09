AOG 2023: Pymes de Vaca Muerta buscan acortar los plazos de pagos

Con motivo de la Expo Argentina Oil&Gas 2023, el secretario de la Federación de Cámaras Empresariales del sector Energético de Neuquén (Fecene), Daniel Gonzalez marcó una dificultad que atraviesan las Pymes de Vaca Muerta. Se trata de los esquemas de pagos, que pueden llegar a tardar hasta 120 días desde prestado el servicio «lo que afecta la rentabilidad» de las Pymes.

«Hoy un problema serio que tenemos las Pymes es el financiamiento y las altas tasas. Se está pagando en 70 ,90, 120 días, lo que genera que se pierda rentabilidad. Estamos todos en negociaciones porque con una inflación de dos dígitos como la de agosto es imposible soportar esos plazos de pagos», subrayó en diálogo con Energía On en el ciclo de entrevistas en vivo del Diario RÍO NEGRO.

«Estamos todos con ese problema encima. Esperemos que se solucione con las nuevas autoridades«, expresó. La macroeconomía «en general nos está afectando en todos los niveles. Nosotros tuvimos muchísimo trabajo sobre todo con el Sistema de Importaciones de República Argentina (SIRA)», comentó.

«Nuestros clientes se vieron afectados pero tenemos un buen dialogo con el comercio exterior y están saliendo las autorizaciones que estaban en cola y las nuevas. Era algo crítico y necesitábamos ayuda para destrabarlos», señaló.

Más allá del contexto macroeconómico, «nosotros con Vaca Muerta no nos podemos quejar porque la dinámica que está teniendo la economía en Neuquén no se ve en otras provincias. Estamos tranquilos que casi todos los candidatados consideran que es una fuente genuina de ingreso de divisas«, lo que asegura de alguna forma la industria.

En la actualidad la federación está compuesta por seis cámaras: «Adineu, la Cámara de Construcción, dos de servicios petroleros: Casepe y Ceipa; Acipan; y la última que se incorporó fue Ceisa de Añelo que agrupa a las empresas de la industria», detalló.

En la actualidad, las oportunidades de trabajo para las Pymes en Vaca Muerta «son muy altas. Trabajamos en la ley de Desarrollo de la Cadena de Valor Hidrocarburífera», también conocida como Ley del Compre Neuquino, indicó. En total, son 450 empresas vinculadas a la industria y «abarca a casi todo el entramado. Hemos logrado una sinergia interesante», resaltó.

A la vez, la Fecene mantiene diálogos con otras cámaras para atender ciertas demandas que no se llegan a cubrir «Estamos tratando de que haya un ingreso ordenado. Les hemos indicado como son las demandas. Y en algunos casos hay una buena complementariedad. Por ejemplo, en la industria metal mecánica que hay en Córdoba. No estamos cerrándonos si no que buscamos que haya un ingreso controlado«, explicó.

«Nuestro objetivo es que buena parte de la renta quede en Neuquén«, comentó. En esas 450 empresas se emplean alrededor de 30.000 empleados en la región si se suma el sector de construcción, comercio y servicios petroleros.