Aseguran que el aumento de combustibles no fue suficiente

El primer aumento en el precio de los combustibles de 2022 se hizo realidad el miércoles a la madrugada y finalizó con 8 meses de congelamiento, sin embargo, para los empresarios dueños de las estaciones de servicio de la región la suba “no es suficiente” y espera nuevas actualizaciones. También remarcaron que tendrán que afrontar el primer aumento salarial del año con los mismos ingresos de mayo de 2021.

“Los salarios del mes de enero los tenemos que pagar con aumento, esta pequeña suba en le precio de los combustibles ayuda, pero fíjate que no alcanza ni la tercera parte de lo que debía ser. Estábamos con un 30% de atraso. Si bien miramos con buenos ojos, no es para que festejemos”, aseguró el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNRN), Carlos Pinto, en diálogo con Energía On.

La cámara acordó hace dos semanas con el gremio local un incremento salarial del 16% a partir de los salarios de enero que será remunerativo a partir de marzo de este año.

En números 313.500 litros por mes es el volumen que tiene que vender una estación de servicio para alcanzar el equilibrio y el 47,2% no llega.

“Era insostenible la situación. Habíamos llegado a una instancia muy delicada, había muchas estaciones de servicio que se estaban cuestionando su mantenimiento en el negocio, así de grande era la incertidumbre”, agregó Pinto.

El anuncio de la petrolera de bandera de actualizar los precios, que replicaron las otras marcas luego, llegó un mes más tarde de lo que las estaciones de servicio y el resto de las productoras esperaban. Y para sorpresa de pocos, la suba fue del 9% promedio a nivel nacional cuando, por lo general, no promediaban el 5%.

Las secuelas que dejó el congelamiento de precios prolongado son muy importantes. Con el aumento no se recupera lo perdido”. Carlos Pinto.

Si bien los estacioneros de la región aseguraron que se esperan nuevas subas del orden del 7% para marzo y abril, desde la petrolera de mayoría estatal solo confirmaron la suba de febrero. Habrá que esperar para ver cuál es el sendero que aplican si es que hay uno.

Desde YPF precisaron de manera oficial que el aumento se realizó principalmente para poder avanzar con su plan de incremento en las inversiones que será del 40% este año. Vale señalar que el principal canal de ingresos de la firma es a través de la venta de combustibles (ver aparte).

Los estacioneros a nivel nacional

Tras la actualización de precios desde la Confederación de Entidades de Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), que nuclea a las estaciones del país, celebraron la decisión. “Nos da un respiro a todas las estaciones de servicio que operan en el país”, indicaron en un comunicado oficial.

Según precisaron, el punto de equilibrio de una estación de servicio con 2 operarios de playa por turno, 1 franquero, 1 encargado de turno y 1 empleado administrativo se encuentra actualmente en 313.500 litros, volumen mensual que no alcanza el 47.2 % de las estaciones de servicio del país.

“Las estaciones estamos pasando por una situación crítica. A la recesión de 2018 se sumó luego la pandemia y casi en el último un año un atraso en los precios de los combustibles que nos puso la soga al cuello”, expresó el presidente de la Cecha, Gabriel Bornoroni.

El empresario destacó la decisión de YPF y señaló que el desafío hacia adelante es “evitar” que se vuelva a ensanchar el desequilibrio en los precios.