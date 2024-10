Biocombustibles: «Su aporte permite reducir importaciones, pero no hay un norte claro»

El presente de los biocombustibles podría cambiar con la modificación de la ley que los regula. Desde la Compañía Azucarera los Balcanes, la mayor productora de bioetanol destinada al corte con naftas, subrayaron el potencial para sustituir importaciones, pero marcaron que es necesario que pase a ser «una política de Estado y no de gobierno».

«Todavía no hay una economía del Estado Nacional clara con respecto a los biocombustibles que tiene que existir», expresó la Gerenta general de la Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, en diálogo con Energía On.

Los Balcanes se posiciona como la mayor productora de bioetanol a partir de la caña de azúcar del país. Cuenta con una gran capacidad de molienda, un taller agrícola con más de 50 máquinas cosechadoras y la administración de más de 1.200.000 surcos de caña.

Tanto el biodiesel como el bioetanol se implementan en el corte obligatorio del gasoil y la nafta, respectivamente. El primero de ellos es del 12% y el segundo del 7,5% por cada litro.

El 16 de octubre, un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la modificación de la Ley de Biocombustibles para incrementar este porcentaje. En el caso del bioetanol, la propuesta es llegar al 15%, mientras que el biodiésel es subir a 20%.

Subir el porcentaje de corte «ha sido siempre una política de los gobiernos, pero nunca ha sido una política de Estado que los trascienda«, marcó Rocchia Ferro. En su Ingenio La Florida, la empresa produce 120.000 metros cúbicos de alcohol industrial. Este es deshidratado y aporta más de 10 millones de litros mensuales de etanol destinado a la mezcla con las naftas.

«Los biocombustibles reemplazan en gran proporción el ingreso de combustible o de petróleo del exterior, entonces de esta manera no se fugan tantos dólares. Es una sustitución de importaciones muy grande, pero me parece que todavía no hay un norte claro con respecto a los biocombustibles», señaló.

El proyecto también establece que de suceder un aumento en el precio de los combustibles fósiles o problemas de abastecimiento, el Gobierno deberá buscar la forma de sustituirlos con biocombustibles «para evitar la salida de divisas, garantizar la producción, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».