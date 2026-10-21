Calfrac apuesta a crecer en Vaca Muerta con más equipos y nuevas inversiones

Adrián Martinez, director general de Calfrac Argentina, habló con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026. La firma tiene una larga trayectoria en Argentina, pero en los últimos cinco años creció de manera exponencial. «Todo está completo, con contratos, y siempre seguimos buscando a qué cliente le podemos tocar la puerta, y siempre con la mirada de que hay que incorporar más equipos», afirmó.

Sobre la hoja de ruta de la firma, destacó que sus sets de fractura están en óptimas condiciones: “Son dos sets muy robustos, pero estamos trayendo más bombas para contemplar un poco más la actividad que viene”.

En el área de coiled tubing (tubería continua), indicó que tienen actualmente cinco unidades en Argentina, con dos más en camino “que se están construyendo de cero”. Se prevé que la primera unidad llegue en febrero de 2027, mientras que la segunda arribe en marzo.

“Como todas esas unidades ya tienen contrato, estamos viendo qué hay disponible en Estados Unidos para traer en 2027 y seguir creciendo con la línea de coiled tubing”.

Calfrac traerá equipos de Estados Unidos

En relación con el crecimiento de la producción en Vaca Muerta, en paralelo con el declino del shale en el país norteamericano, Martinez opinó que puede significar una oportunidad para traer equipos a la Argentina.

“De hecho, ya estamos aprovechando esa situación. Calfrac ha construido equipos que han necesitado allá, en Estados Unidos, y los que no han tenido mucho uso los hemos podido aprovechar para traer al país”, reveló.

Foto: Emiliano Ortíz.

Respecto de la comparación entre el trabajo dentro del pozo en ambos países, señaló que algunas áreas son similares, aunque en algunos casos en Argentina “sí se ve que hay mucha más presión”, lo que demanda más trabajo a los equipos.

“En Estados Unidos llevan más de diez años avanzados respecto de nosotros. Lo que acá faltaría —y ya se está trabajando— es acondicionar bien los caminos”, señaló, advirtiendo que, por ejemplo, los días de fuertes lluvias se retrasan las operaciones.

La demanda de mano de obra es uno de los ejes centrales que se discuten actualmente en el sector. En ese sentido, comentó que hace cinco años la empresa arrancó un programa para reclutar “jóvenes talentosos” recién recibidos de la universidad.

Al día de hoy, siguen trabajando en Calfrac más de 30 ingenieros que se sumaron a la empresa mediante este programa. “Es un año de entrenamiento para recién poder mandarlos al campo. Cuando entra un nuevo empleado, les damos toda la práctica y, antes de que puedan estar solos, siempre los enviamos con gente de experiencia”, detalló.

Aunque la firma siempre fue reconocida como una empresa de bombeo, comenzó a implementar un servicio de wireline orientado a poder ofrecer un paquete completo a sus clientes.

Sobre sus futuros planes, Martinez adelantó que están “con la mirada en Venezuela”. Para febrero, mandarán algunos ingenieros para el evento Energy Week, que se realizará ese mes.

“Nuestro enfoque ahora es Vaca Muerta y poder seguir acompañando el crecimiento”, finalizó.