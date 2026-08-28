Récord en Vaca Muerta: Calfrac superó las 22 horas de bombeo efectivo en una jornada

Calfrac Argentina alcanzó un nuevo récord operativo en Vaca Muerta al completar 22,52 horas de bombeo efectivo en una sola jornada de fractura hidráulica, bajo la modalidad conocida como zipper. La marca fue registrada el 16 de agosto y representa el mejor desempeño histórico de la compañía en sus operaciones en la formación neuquina.

El resultado está vinculado con una estrategia orientada a extender el tiempo efectivo de bombeo y reducir los períodos improductivos entre las distintas etapas de una operación. Desde la empresa destacaron que el récord fue posible a partir de la planificación y coordinación entre los distintos equipos que participan del proceso, con foco en la seguridad, la calidad y la eficiencia.

La modalidad zipper permite trabajar de manera coordinada sobre dos o más pozos, alternando las etapas de fractura para aprovechar mejor los tiempos operativos.

En este esquema, los sistemas de válvulas y colectores permiten transferir el flujo de un pozo a otro sin necesidad de detener los equipos de bombeo, lo que favorece una mayor continuidad de las operaciones.

Calfrac cuenta con una flota de fracturación hidráulica que, a nivel global, alcanza 1,2 millones de caballos de fuerza y tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos y Argentina. En Vaca Muerta, sus equipos trabajan en pozos que superan los 3.000 metros de profundidad vertical y pueden alcanzar unos 8.500 metros de profundidad medida total.

La compañía combina equipos que funcionan con gas natural y diésel y tecnología destinada a extender las horas de bombeo durante cada jornada. El objetivo es completar los proyectos en menor tiempo y mejorar la eficiencia de las operaciones de completación.

En Argentina, Calfrac concentró su operación en Neuquén, donde tiene su principal centro logístico y tecnológico en el Parque Industrial Añelo Oeste. Como parte de esta estrategia, la firma cerró sus bases históricas en Las Heras, Santa Cruz, y trasladó a la provincia neuquina sus sets de fractura y equipos técnicos.

Entre sus principales clientes en los servicios de completación se encuentran Pan American Energy (PAE) y Vista Energy, dos de las compañías con fuerte actividad en Vaca Muerta.

Desde Calfrac «señalaron que alcanzar este nivel de desempeño demanda una coordinación sostenida entre las distintas áreas involucradas en la operación». La compañía remarcó especialmente la necesidad de mantener los estándares de seguridad y calidad mientras se busca aumentar el tiempo efectivo de bombeo.

Los récords de bombeo que deja Vaca Muerta

El registro de Calfrac se suma a una serie de avances que muestran cómo la automatización y la continuidad operativa están ganando peso en las operaciones de fractura de Vaca Muerta.

En julio, YPF completó 203 horas continuas de bombeo durante una campaña de fractura hidráulica en el bloque Bandurria. La operación se desarrolló entre el 2 y el 11 de julio y representó el equivalente a 8 días y 11 horas de trabajo ininterrumpido.

En ese caso, la compañía trabajó bajo un esquema 100% remoto y autónomo y, según informó, no se registraron incidentes durante la operación.

El récord de YPF estuvo asociado al uso de herramientas de automatización, monitoreo remoto y sistemas destinados a optimizar la secuencia de fractura. La experiencia mostró, al igual que el registro alcanzado ahora por Calfrac, el impacto que puede tener la reducción de los tiempos muertos sobre la productividad de las operaciones.

En una formación donde el ritmo de perforación y completación continúa creciendo, la capacidad de bombear durante más horas y pasar de un pozo a otro con menor cantidad de interrupciones se convirtió en uno de los focos de innovación para las empresas que trabajan en Vaca Muerta.