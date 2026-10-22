CAPEX y Pecom expusieron sus estrategias de negocio y sus metas a futuro

Adolfo Storni, gerente general de CAPEX, y Horacio Bustillo, CEO de Pecom participaron del segundo ciclo del Encuentro con los CEOS, en el marco de la AOG Patagonia 2026. Durante la jornada explicaron sus modelos de negocio y las metas a las que apuntan llegar en los próximos años.

La charla se realizó en el Salón Tromen y fue moderada por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

CAPEX: austeridad, eficiencia y diversificación

Storni explicó que el modelo de CAPSA-CAPEX nació hace 49 años como operador de yacimientos convencionales y que, con el paso del tiempo, fue ampliando su presencia hacia otras cuencas y negocios energéticos.

«El modelo CAPSA es austeridad, eficiencia, costo, compromiso, capital humano y mucha innovación», resumió.

La compañía trabaja sobre yacimientos de más de 80 años de antigüedad, una experiencia que, según Storni, le permitió desarrollar un conocimiento que luego trasladó a otros activos y cuencas, entre ellas la Neuquina, tanto en Neuquén como en Río Negro.

Adolfo Storni, gerente general de CAPEX. Foto: gentileza AOG.

A partir de esa base, CAPEX fue incorporando actividades de mayor valor agregado. Hoy cuenta con una central térmica, una planta de gas licuado y participa en proyectos de energías renovables. Entre ellos, Storni destacó el primer parque eólico privado de Chubut, además de un proyecto solar en San Luis y otro que se construirá en Neuquén.

La compañía también avanza con lo que Storni definió como la primera planta de hidrógeno de Latinoamérica.

El ejecutivo explicó que una de las claves del negocio convencional es sostener un nivel de inversión suficiente para contener el fuerte declino natural de los yacimientos maduros.

«Todos sabemos que los yacimientos convencionales tienen un declino muy fuerte. Si no invertís, se te cae la producción y te termina aumentando el costo unitario, tenés menos flujo y mayores problemas», señaló.

Por eso, la estrategia de la empresa durante los últimos años estuvo enfocada en mantener bajos los costos operativos y asegurar un nivel de inversión que permita evitar que la caída productiva deteriore el negocio.

El salto al no convencional

Storni señaló que el ingreso al desarrollo no convencional representó un cambio importante para la compañía. «Empezamos con el desarrollo no convencional, que es un negocio totalmente distinto. Fue todo un desafío», planteó.

En ese proceso, destacó el aprendizaje que surgió del contacto con otras empresas que ya habían comenzado a desarrollar Vaca Muerta. «Ahí destaco toda la colaboración que recibimos de los que empezaron antes. Lo que uno aprendió de los vecinos y colegas», sostuvo.

Durante el encuentro también se abordó la actividad de CAPSA-CAPEX en Diadema y, particularmente, su experiencia en almacenamiento de gas.

Storni explicó que la compañía opera desde hace más de dos décadas un sistema de almacenamiento de gas desarrollado en conjunto con YPF.

«Es prácticamente el único almacenaje de gas que está trabajando hace más de 20 años. Tenemos un acuerdo con YPF y funciona muy bien», indicó.

Para la empresa, el almacenamiento puede convertirse en un negocio particularmente atractivo debido a la marcada diferencia entre el consumo de gas durante el invierno y el verano y a la variación estacional de los precios.

«Acá en Argentina, considerando todo el gas que hay, la diferencia de consumos entre invierno y verano y la diferencia de precios es un negocio muy interesante», afirmó. Según indicó, la expectativa es volver a utilizar esa capacidad hacia fines del año próximo.

El balance con el convencional

En otro tramo de su exposición, Storni utilizó una definición particular para describir parte de la actividad de la compañía: «A veces yo exagero y digo que el negocio nuestro es mover agua, y tenemos un subproducto que es el petróleo».

La referencia apunta a la enorme cantidad de agua que requiere la actividad petrolera y al trabajo que realizó la compañía para mejorar su eficiencia energética.

CAPEX genera energía con gas propio, gas comprado y también mediante acuerdos de intercambio de gas con YPF. A eso se suma la utilización de hidrógeno mezclado con gas.

La empresa también fue pionera en recuperación terciaria. «La primera planta de polímeros la hicimos nosotros, nos fue muy bien», recordó Storni.

En cuanto a la estructura financiera y operativa, el ejecutivo remarcó que la compañía mantiene separados los negocios convencional y no convencional. «Son dos negocios que van en paralelo. Cada cual tiene su estado de resultados», explicó.

El convencional, según detalló, tiene capacidad de autofinanciarse debido al flujo positivo que genera y que permite sostener los planes de inversión.

El desarrollo no convencional, en cambio, requiere atravesar varios años de inversión antes de alcanzar un flujo positivo y necesita determinado nivel de producción para lograrlo. Para financiar ese crecimiento, CAPEX recurrió a socios y también al endeudamiento bancario y a la emisión de obligaciones negociables, tanto en el mercado local como internacional.

Pecom apunta a producir 50.000 barriles

El camino de Pecom es diferente. La compañía, que durante años tuvo una participación importante como operadora de petróleo y gas, se desprendió de sus activos productivos y pasó a concentrarse en los servicios petroleros, además de ingeniería y construcción.

Bustillo explicó que el crecimiento registrado durante el último año fue particularmente acelerado y llevó a Pecom a convertirse nuevamente en uno de los principales productores privados de petróleo del país.

Horacio Bustillo, CEO de Pecom. Foto: gentileza AOG.

«Hubo un crecimiento muy acelerado, diría en algunos sentidos un poco más rápido de lo que quisimos este último año. Hoy, de una forma u otra, casi de la noche a la mañana diría que estamos entre los principales productores de petróleo del país», afirmó.

El ejecutivo destacó que Pecom ya contaba con una plataforma consolidada de servicios petroleros, con más de una década de trayectoria y una fuerte presencia en el mercado. Lo mismo ocurre con sus negocios de ingeniería y construcción.

Sobre esa estructura comenzó a reconstruir el negocio de upstream. «El objetivo fue con este sueño o esta revitalización de construir un negocio de Upstream y en eso estamos», señaló.

El proceso comenzó de manera más gradual hace aproximadamente dos años, con la incorporación del área El Trébol, donde la compañía llegó a producir unos 7.000 barriles diarios. Sin embargo, destacó que el crecimiento se aceleró durante este 2026.

US$900 millones de inversión y un salto productivo

Bustillo detalló que Pecom invirtió alrededor de US$900 millones durante este año, en buena medida vinculados a la expansión de su actividad como productor.

Uno de los principales hitos fue el ingreso de la firma en Manantiales Behr: con esa incorporación, la producción de la compañía pasó de unos 7.000 barriles diarios a aproximadamente 30.000 barriles por día, nivel en el que se encuentra actualmente.

El próximo salto está previsto hacia fin de año, con la incorporación de El Corcobo. «Si Dios quiere, hacia fin de año con la incorporación de El Corcobo llegaríamos a unos 50.000 barriles», anticipó.

Ese crecimiento conforma la nueva plataforma sobre la que Pecom busca construir su negocio de upstream, sin abandonar las actividades que ya tenía consolidadas.

«Esa es la plataforma que estamos buscando. Se mantienen los negocios tradicionales de servicios e ingeniería de construcción, pero con este nuevo desafío», explicó Bustillo.

Por ahora, la apuesta está concentrada en el convencional. El desarrollo no convencional, y particularmente Vaca Muerta, aparece como una posibilidad para una etapa posterior.

«El no convencional por ahora lo miramos de lejos. Puede estar en una agenda de futuro, pero hoy, de vuelta, el foco es en sacar adelante lo que crecimos este año», concluyó.