Con el RIGI, el trabajo para las Pymes «va a explotar», aseguró el presidente de YPF

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los puntos que toma mayor discusión en el Senado en el tratamiento de la Ley Bases. Al respecto, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que sin él «no hay proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina». A la vez, «no entiendo lo que se está discutiendo cuando dicen que las Pymes no van a tener trabajo. Va a explotar», aseguró.

Marín viajó a Nueva York para presentar a unos 100 inversores el proyecto 4×4 de YPF, destinado a cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años. «Al final del día es un solo objetivo, que Argentina exporte 30.000 millones de dólares a partir del año 2031 con toda la industria. YPF va a estar en el orden entre el 30 y 40% de ese valor«, detalló.

De cara al desarrollo del proyecto de GNL que la empresa lleva a cabo con la malaya Petronas, el referente expuso la necesidad del RIGI. «Toda la sumatoria de la infraestructura requiere 30.000 millones de dólares. Para llegar a ese valor hay que desarrollar ocho yacimientos como Fortín de Piedra, que son otros 18.400 millones de dólares. Estamos hablando de un total de 50.000 millones de dólares«, expresó.

«Sería el proyecto más grande de infraestructura y de producción de la historia argentina. Para eso tiene que ser rentable, a bajo precio y de la única forma que se logra es con el RIGI«, señaló en diálogo con Radio Mitre.

La discusión del RIGI tuvo observaciones de Pymes e industrias regionales al no ser incluidas como parte del régimen al momento de contratar empresas. «No entiendo lo que se está discutiendo. Para un solo Fortín de Piedra nosotros contratamos 1.000 Pymes. Con proyectos como el de GNL, el trabajo para las Pymes va a explotar«, aseguró.

«Para desarrollar Fortín de Piedra se nos atrasó un mes porque no había operarios. Buscamos en toda Argentina. Ese es uno de los mayores problemas que puede tener el desarrollo del LNG«, expuso. Por eso, «el LNG tiene que ser una política de Estado. Después, el mantenimiento va a requerir inversiones multimillonarias todos los años», agregó Marín.

Vaca Muerta no es como los convencionales donde vos hacés una inversión por un año y se termina. Los pozos declinan 70% el primer año y luego 30%. Entonces donde dejas de invertir, automáticamente no podés cumplir los contratos. Es un trabajo continuo. Hay que hacerlo, pasar el RIGI y de esa forma va a existir el LNG. Si no es muy difícil conseguir capital.

El potencial de Vaca Muerta se puede traducir en sus reservas: «tenemos 16 billones de barriles, siete veces la reservas actuales de la Argentina. Si se realiza el LNG, tenemos para producción casi 150 tcf, que es alrededor de 75 veces la reserva de lo que consume la Argentina. Nosotros hemos estudiado todas las cuencas y Argentina en Latinoamérica es privilegiada«, subrayó.

Vaca Muerta sumada a la exploración de Palermo Aike en Santa Cruz y el potencial del offshore, demuestran que «es muy promisorio el tema de la energía en el país. Hay que empujarlo para poder lograrlo. Se necesita el RIGI: la estabilidad jurídica, estabilidad fiscal y los incentivos para que en los bajos precios el proyecto sea competitivo a nivel internacional, si no va a ser imposible conseguir financiamiento. La energía tiene todo para ayudar a bajar la pobreza«, cerró.