Vaca Muerta sin trabas aduaneras a las importaciones y atenta a la Ley Bases

El acceso a insumos para Vaca Muerta pasa una buena racha. El nuevo régimen, llamado Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), permitió hacer más eficiente el trámite para la llegada de insumos que necesita la industria. En los meses que lleva vigente, la experiencia evidencia que «imprime previsibilidad», indicó el despachante de aduana, Martín Sukarevicius. Para las grandes empresas, el panorama podría mejorar de cara a los objetivos de desarrollo con la puesta en marcha del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, no sería la misma suerte para las Pymes.

El SEDI se puso en marcha en diciembre del 2023, a partir de la Resolución General Conjunta 5466/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial. Estableció la derogación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mecanismo para otorgar licencias no automáticas para la importación.

A cinco meses de puesto en marcha, la experiencia arroja que «imprime previsibilidad al trámite. Respecto al control, envías la solicitud y te la aprueban. No hay trabas de ningún tipo a nivel aduanero. Una vez completada la solicitud, en 24 o 48 horas recibís la autorización sin tener el requerimiento de más pasos», expuso el referente.

Los sistemas anteriores consistían en un cruzamiento de información entre varios actores, tales como la Dirección General Impositiva (DGI) y Seguridad Social, para el control de las declaraciones juradas, entre otros datos. Con la entrada en vigencia del SIRA, se agregó los controles del Banco Central. El actual sistema se ubicaría hacia un punto anterior al SIRA con la eliminación de las licencias no automáticas.

En este caso, la implementación del SEDI elimina las licencias no automáticas y el requerimiento de permisos para importar, que en Vaca Muerta se evidencia. Fuentes de la industria, consultadas por este medio, indicaron que el nuevo sistema es más eficiente. «El acceso a insumos importados mejoró muchísimo. Se agilizó el trámite«, indicó un referente Pyme.

Fuentes de las empresas operadoras marcaron que tomó cierto tiempo destrabar las importaciones. El nuevo sistema es eficiente, pero «es un parche». En la escala que las empresas necesitan para crecer «todavía es insuficiente». Expusieron que la clave está en la implementación del RIGI.

Los productos a importar destinados a consumidores finales deben pasar un reglamento técnico que evalúa su calidad. En el caso de la industria, «el 90% de los insumos que van para Vaca Muerta no tienen reglamentos técnicos. Para la industria es fluido, no tiene problemas«, explicó Sukarevicius.

Es más, la industria cuenta con ventajas tales como que «el equipamiento eléctrico destinado exclusivamente al uso en zonas petroleras está expresamente eximido del Reglamento Técnico de seguridad eléctrica. Hay una exención específica. El petróleo no está teniendo ningún problema a nivel aduanero para las importaciones», destacó el referente.

Importaciones para Vaca Muerta: cuál es el panorama si se aprueba el RIGI

La Ley Bases inició hace pocos días su tratamiento en las comisiones previo a su debate final en la Cámara de Senadores. Entre los puntos a tratar, está la implementación del RIGI, que propone incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros para inversiones que superen los 200 millones de dólares en el país en distintos sectores, como el petróleo y el gas. El panorama cambia si se habla de grandes empresas o de Pymes.

Ayer, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo expuso durante el debate en Comisiones e indicó que el objetivo es «cambiar el esquema de inversión pública y privada, a través de varios sistemas, como el RIGI o la iniciativa privada».

De aprobarse la ley, las empresas con la capacidad para realizar este tipo de inversiones contarán con beneficios para la importación de insumos. En el documento, se especifica la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. A la vez, la estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria se puede extender por 30 años.

Estos beneficios que recibirán las grandes empresas preocupa a las Pymes e industrias regionales, porque «ya no seríamos tan competitivos y estaríamos en desventaja con algunas empresas que no tengan que abonar aranceles de importación», indicó un referente del sector en la región.

Importaciones para Vaca Muerta: se eliminó el análisis de la capacidad financiera de una empresa

La eliminación del análisis de la Capacidad Económica Financiera (CEF) influyó de manera directa en el acceso a las licencias de importación tanto para Pymes como para empresas más grandes. El año pasado, con la implementación del SIRA, era uno de los puntos que condicionaban la aprobación.

El CEF consistía en un control sistémico que hace la DGI donde, en función de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, determina cuál sería su capacidad para importar. Es decir, se otorgaba una suerte de nivel dentro del CEF.

«Lo que frenaba a veces las importaciones era el CEF. La herramienta permitía evaluar si la empresa tenía los fondos suficientes para importar, pero sucede que hay muchas situaciones donde puede ser que el CEF no dé, pero no significa que no tenga la capacidad para afrontar el pago», explicó Sukarevicius. El 10 de enero, a través de la Resolución General 5478/2024 publicada en el Boletín Oficial, se dio de baja a este paso.

En ese entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo había destacado que «la medida otorgará mayor libertad para importar e impedirá que exista arbitrariedad de parte del Estado a la hora de intervenir en el proceso de compras en el exterior». Ahora, resta ver el desempeño de la Ley Bases en las comisiones y el posterior debate en el Senado, ya que la aplicación del RIGI sin modificaciones podría afectar más que las importaciones para las Pymes.