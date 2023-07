Darío Martínez: «El gasoducto Néstor Kirchner es el puntapié inicial a la independencia energética»

A días de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, el exsecretario de Energía de la Nación y diputado provincial electo en Neuquén, Darío Martínez, destacó las gestiones hechas para llegar «en tiempo y forma» a concretar la obra. Resaltó el plan energético diagramado durante su gestión, en particular de las obras de transporte de gas y petróleo. «El gasoducto Néstor Kirchner es el más emblemático«, remarcó.

«Sin lugar a dudas, una de las obras más importantes en materia de transporte de gas de los últimos 40 años», celebró en un mano a mano con Energía On. La obra tiene «una dimensión impresionante, 573 kilómetros de caños. Una capacidad de transporte de 11 millones de metros cúbicos que con las dos plantas compresoras se va a llegar a una capacidad de transporte de 20 millones», marcó.

Martínez fue secretario de Energía entre agosto de 2020 y de 2022. El funcionario subrayó el esquema de transporte de gas diseñado en su gestión, que incluye al gasoducto Néstor Kirchner. La definió como «la obra más emblemática. Además es una obra que tiene que ver con una política energética que diseñamos para Vaca Muerta, para la Argentina y para Neuquén».

En un repaso por su gestión, expresó el logro de «frenar el declino de gas que tenía Argentina. Era del 8,5%, había una producción de unos 49 millones metros cúbicos. Cuando yo ingresé no solo lo frenamos, sino que logramos que tenga una producción creciente con el Plan Gas y que requiera aumentar la capacidad de transporte. Creemos que es un una política que va a trascender gestiones«.

La continuidad de estas medidas «es lo que nos va permitir una balanza comercial positiva en materia de dólares no solamente por el gas sino también por la duplicación de Oldelval. Es la obra de inversión privada más importante de la historia argentina en cuanto a transporte y que le da un horizonte concreto a Vaca Muerta«, indicó.

En 2024, se estima que el gasoducto generará un ahorro de divisas de 4.000 millones de dólares. «Vamos a tener un ahorro de importación importante al no tener que traer más barcos. Ahora pagamos a 3,50 a 3,80 en pesos lo que afuera te está costando 9, pero estuvimos comprando barcos a más de 20 dólares millon de BTU«, recordó.

En cuanto al petróleo, la producción «no superaba los 180.000 barriles. Estamos susperando los 300.000 y vamos a una proyección al 2026-2027 de un millón de barriles. El país solo necesita 400.000 para funcionar, que solo de la Cuenca (Neuquina) va a haber 600.000 excendentes para exportar más lo que puedan producir otras cuencas. Será una balanza positiva de unos 23.000 millones de dólares en crudo«.

La inauguración del gasoducto el 9 de julio «es una fecha emblemática porque es el Día de la Independencia y este es el puntapié inicial a la independencia energética, así que creo que la continuidad de este proceso es importante para la Argentina», resaltó.

Gasoducto Néstor Kirchner y Vaca Muerta: cuáles son los déficits en la región para el objetivo de producción

«Cuando yo ingresé, había 9.000 trabajadores cesanteados, 6.000 despedidos. Ahora hay pleno empleo en la industria porque ha estado dentro de las circunstancias, pero necesitaremos 56.000 trabajadores capacitados más«, marcó el ex secretario.

En Neuquén, actualmente son «solo dos escuelas técnicas formando sus trabajadores de las 23 que hay en la provincia. Ese déficit no se había visto antes. No está la infraestructura, no hay planes habitacionales en escala para resolver esa demanda de 56.000 trabajadores nuevos. Es un Centenario completo», comparó.

«Si no los formamos acá la industria los va a traer de afuera. Hay mucho para hacer en la provincia. Neuquén está para mucho más. Luego hay que pensar en industrializar en el origen. Es una discusión más de los neuquinos que del proyecto nacional. El proyecto nacional ha invertido mucho en esta cuenca y se están viendo los resultados», destacó.

«El gas que va a ir en la obra del Gasoducto Néstor Kirchner va a estar producido por trabajadores neuquinos. La provincia más beneficiada de esta inversión que ha hecho el estado es Neuquén. El país va a estar beneficiado por esta decisión política. Es un círculo virtuoso. La provincia va a tener muchas regalías. Después está la discusión de qué se hace con esos ingresos», subrayó.

Gasoducto Néstor Kirchner y la planta de GNL: «son obras que tienen que ser complementarias»

El proyecto de ley de GNL ingresó al congreso hace algunas semanas. Darío Martínez destacó «tener una normativa que empuje esta política de estado a mediano/largo plazo«. Sin embargo, «no tiene que descuidar las inversiones que tiene que seguir haciendo«, advirtió. Así se refirió a la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte para llegar al resto del país y a Bolivia.

El desarrollo de una planta de GNL para exportación y el gasoducto «para el abastecimiento del país son obras que tienen que ser complementarias. Una cosa no quita la otra. Es el horizonte que fijó nuestra secretaría como políticas energética y creo que va a continuar en cualquier gestión».

Por el momento, hay proyectos de menor escala que «utilizarán el gas del mismo caño. Pero para una planta grande va a necesitar un caño dedicado. Lo que te tiene que asegurar es que aquel productor que coloque gas en el caño dedicado, coloque más en el Néstor Kirchner«, señaló. El acceso a la capacidad de transporte para una planta de GNL «lo haría proporcional en función de lo que aportan al Néstor Kirchner y a los caños para el abastecimiento del país», explicó.

Martínez es el presidente del Partido Justicialista en Neuquén y camino a las elecciones nacionales destacó la candidatura de Sergio Massa como presidente y Agustín Rossi como vicepresidente en Unión por la Patria: «son las personas indicadas para mantener estos puntos claves y horizontes en cuanto a política energética. Seguimos trabajando con Wado (De Pedro)».