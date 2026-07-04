De las aulas a liderar una empresa que trabaja para los gigantes de Vaca Muerta: la historia de una mujer que encontró una oportunidad en la industria petrolera

En una industria históricamente asociada al trabajo masculino, cada vez son más las mujeres que demuestran que el liderazgo, la gestión y la capacidad de emprender no tienen género. Una de ellas es Valeria Domínguez, quien junto a su socia Verónica Pereira construyó desde cero una empresa que hoy presta servicios a algunas de las principales operadoras del sector petrolero.

La historia de Tempus comenzó en 2014, aunque no de la manera que muchos podrían imaginar. La empresa con base en Centenario, nació ofreciendo alquiler de camionetas para la industria del petróleo y el gas. Sin embargo, fue una necesidad interna la que terminó marcando el rumbo del negocio.

“Empezamos haciendo el mantenimiento de nuestra propia flota. Teníamos que resolver los servicios preventivos y correctivos de los vehículos que alquilábamos. Ahí los mismos clientes comenzaron a preguntarnos si también podíamos ocuparnos de sus camionetas”, recuerda Valeria.

Aquella consulta terminó convirtiéndose en una oportunidad de crecimiento. Las invitaciones a participar en licitaciones comenzaron a multiplicarse y, casi sin buscarlo, Tempus fue ampliando su cartera de servicios hasta especializarse en el mantenimiento integral de flotas livianas y pesadas.

Valeria Domínguez, en su oficina de la empresa ubicada en el Parque Industrial de Neuquén.

Lo curioso es que Valeria no proviene del mundo de la mecánica. Antes de echar a rodar esta idea, daba clases de Economía. Hoy admite, entre risas, que no sabe de mecánica, pero sí entiende de organización, administración y, sobre todo, de escuchar al cliente.

“Cada empresa tenía necesidades diferentes y nosotros fuimos adaptándonos. Incorporamos servicios de chapa y pintura, gestión de VTV y muchas otras soluciones que originalmente ni siquiera estaban en nuestro plan de negocios.”

Ese crecimiento obligó a mudarse al Parque Industrial de Neuquén, donde hoy cuentan con instalaciones preparadas para atender una demanda cada vez mayor. Entre los primeros grandes clientes aparecieron nombres de peso como Pan American Energy, Tecpetrol y Calfrac, compañías que confiaron en una empresa neuquina que apostó por brindar un servicio personalizado.

Actualmente Tempus trabaja con un equipo de doce personas entre administración y taller, y atiende de manera permanente a cinco o seis grandes empresas, además de clientes eventuales con flotas más pequeñas. Su diferencial, asegura Valeria, no pasa solamente por la calidad técnica.

“Tratamos de resolverle todo al cliente en un mismo lugar. Que el vehículo salga llave en mano y que la empresa tenga una preocupación menos. Si aparece una emergencia, recibimos el vehículo sin turno. Sabemos que un vehículo parado significa una operación detenida.” Esa flexibilidad les permite intervenir hasta diez vehículos en simultáneo cuando la situación lo requiere, priorizando siempre las urgencias operativas de una actividad donde cada hora cuenta.

Del desafío al liderazgo: el avance de las mujeres en la industria petrolera de Neuquén

Aunque el sector petrolero sigue siendo mayoritariamente masculino, Valeria asegura que nunca sintió discriminación. “Las empresas siempre nos eligieron por nuestro trabajo. Nunca fue un problema que quienes dirigimos la empresa seamos mujeres.”

De hecho, destaca que la presencia femenina en el Parque Industrial de Neuquén viene creciendo año tras año. Junto a otras empresarias del sector incluso integran un grupo de WhatsApp bautizado “Las Chicas PIN”, un espacio donde comparten experiencias, desafíos y acompañamiento mutuo.

“Históricamente en este rubro hay muy pocas mujeres mecánicas o las mujeres que estén detrás de un servicio justamente de mantenimiento de flota. Hemos podido afrontar los desafíos y somos muchas más en el sector desde hace unos años».

Tempus acelera su crecimiento y prepara el desembarco en Añelo para expandirse en Vaca Muerta

Después de más de diez años de crecimiento sostenido, Tempus continúa incorporando servicios y proyecta un nuevo paso estratégico: desembarcar en Añelo, el epicentro operativo de Vaca Muerta. El contexto económico de los últimos años no fue sencillo y el sector también sintió el impacto de la desaceleración.

Sin embargo, Valeria mantiene el optimismo. “Todos estamos esperando que la actividad termine de despegar con la magnitud que se anuncia. Somos optimistas. Creemos que va a mejorar y queremos estar preparados para responder cuando llegue ese momento.”

Empresa neuquina certificada y sin recibir ayudas estatales, Tempus apuesta al trabajo y a la cercanía con sus clientes como principales motores de crecimiento.

Una década después de aquel primer mantenimiento a su propia flota, la empresa no solo consolidó su lugar dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo la capacidad para detectar oportunidades puede transformar una necesidad cotidiana en un proyecto empresarial con proyección de futuro.