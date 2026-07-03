La Libertad Avanza ya es partido oficial en Río Negro y define su estrategia para 2027

Referentes de La Libertad Avanza en Río Negro formalizaron la presentación de la documentación ante la Justicia Electoral de Río Negro para obtener la personería jurídica definitiva. (Foto: Gentileza)

El partido La Libertad Avanza (LLA) dio un paso institucional definitivo para su consolidación jurídica y territorial en Río Negro. Este viernes 3 de julio, representantes del espacio libertario en la región formalizaron ante la Justicia Electoral de Río Negro la habilitación oficial de la fuerza política.

Con esta presentación, el movimiento adquiere la personería jurídica definitiva y el músculo legal necesario para competir con sello propio en las próximas elecciones provinciales y municipales de 2027. El objetivo explícito de la conducción es disputar la gestión y convertirse en una alternativa real de gobierno en el territorio rionegrino.

El plan para armar la estructura libertaria en Río Negro

A través de un comunicado oficial, desde el espacio señalaron que la oficialización de la fuerza es el resultado de varios meses de despliegue territorial enfocado en la creación de mesas de trabajo en diferentes localidades de la provincia. Según informaron desde el partido, estos equipos están conformados por profesionales, jóvenes, militantes y vecinos alineados con las ideas de la libertad, la eficiencia estatal y el desarrollo del sector privado.

Para el senador Enzo Fullone, la resolución judicial representa un hito que va más allá de la formalidad formal de un expediente:

«La oficialización del partido en Río Negro no es solo un trámite burocrático; es la materialización de una fuerza que viene trabajando silenciosamente en todas las regiones de la provincia y que busca terminar con el atraso de la vieja política, poniendo la gestión al servicio de los rionegrinos», remarcó el legislador nacional.

En paralelo al frente judicial, los equipos técnicos y legisladores de La Libertad Avanza intensificaron las rondas de diálogo político con diversos sectores institucionales. Con estas gestiones buscan ampliar la base de representación de la fuerza y edificar consensos sobre los principales desafíos económicos y sociales que afronta Río Negro.

Elecciones 2027: el escenario interno tras la salida de la Justicia Electoral

La obtención del sello partidario propio despeja el panorama de alianzas y acelera los plazos para la conformación de los programas de gobierno. Al respecto, la conducción nacional y los armadores regionales ya proyectan el despliegue electoral inmediato.

«Esta oficialización representa una acción histórica para el partido. Dimos el paso electoral e institucional que necesitábamos para el año que viene pintar la provincia de violeta», concluyó Enzo Fullone.

En esa misma línea de consolidación y crecimiento de la fuerza libertaria, las candidaturas para la gobernación ya comenzaron a ponerse sobre la mesa de debate interno.

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el diputado nacional Aníbal Tortoriello ratificó que mantiene intacta su intención de liderar el proyecto provincial y llegar a la Gobernación en 2027.

El exintendente de Cipolletti aseguró que el espacio cuenta con «peso propio» para competir sin necesidad de frentes tradicionales y confirmó que ofrecerá su postulación a la conducción nacional: «Muchos rionegrinos ya me conocen y hoy soy una de las caras visibles de La Libertad Avanza en la provincia», afirmó.

[Leé la entrevista exclusiva completa: Tortoriello se posiciona para ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Río Negro]