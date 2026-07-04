Paso a paso, cómo es el plan de TGS para exportar los líquidos ricos del gas de Vaca Muerta

El gas de Vaca Muerta tiene una característica particular, una alta cantidad de líquidos ricos como el propano y butano, que si bien son una muy buena noticia porque se venden por separado, también son un problema porque es tanta su cantidad que requieren ser separados para no alterar la calidad del gas que circula por las redes del país. Para esto, Transportadora Gas del Sur (TGS) lanzó una obra colosal, un nuevo sistema de captación, separación y fraccionamiento para su exportación que repasaremos paso por paso.

Para comprender la dimensión de esta iniciativa, que cuenta con la participación de empresas productoras como YPF, Pluspetrol y Chevron que aportarán el gas para procesar, los trabajos demandarán una inversión de 3.000 millones de dólares y se espera que el complejo entre en operaciones en marzo de 2030.

El plazo de obra de 45 meses ya comenzó a correr, y el Gerente de Proyectos de TGS, Martín Coello, explicó que las tareas comprenden la construcción de un gasoducto de segregación para el gas natural, el primero que habrá de su tipo en el país.

“Estamos construyendo una red de captación para gases pobres y un gasoducto de captación paralelo para el gas rico”, explicó Coello, en referencia al gas sin líquidos y con líquidos, lo que se conoce como gas seco y húmedo.

El gerente explicó que esta red tendrá 100 kilómetros, pero que podría expandirse, y que se proyecta entre 24 y 30 pulgadas de diámetro.

La planta de procesamiento de Tratayén

El segundo punto del plan de 3000 millones de dólares es una gran ampliación de la planta de procesamiento del gas, que se divide en dos partes: la primera está destinada a la conversión de dos módulos que hoy realizan acondicionamiento, y que junto a dos equipos que se adicionarán realizarán la separación de los líquidos del gas y elevarán el total de la capacidad de la planta de Tratayén hasta los 43 millones de metros cúbicos por día.

Una vez que se tiene los líquidos (propano, butano y gasolina natural) ya separados, “se los va a llevar a la zona de Bahía Blanca por un poliducto que partirá desde Tratayén”, indicó Coello durante las 2 Jornada de Midstream que realizó el IAPG.

Este poliducto tendrá un diámetro de 20 pulgadas y recorrerá 577 kilómetros, con una capacidad para transportar las 7.700 toneladas diarias de propano y butano.

La planta de fraccionamiento estará en Bahía Blanca

Ya en la zona de Bahía Blanca se llega a la tercera etapa del plan: la planta de fraccionamiento que funcionará a un lado de la ruta 3 y que permitirá tomar los líquidos del poliducto y fraccionarlos listos para su exportación, ya que el mercado interno está satisfecho desde hace tiempo.

Para esto se pasa por el cuarto punto del plan exportador que es, precisamente, la terminal de despacho en Puerto Galván, para lo cual se realizará una red de conexión de 16 kilómetros que unirá la planta de fraccionamiento con el puerto.

En la terminal portuaria se construirá la planta de almacenamiento que tendrá dos tanques de acopio para propano y butano de 70.000 y 100.000 metros cúbicos y otros dos tanques para gasolina natural de 30.000 metros cúbicos cada uno. Y se dejará previsto que se puedan adicionar un tanque más.

Para graficar esto, Coello explicó que el tanque más grande entraría exactamente dentro de la cancha de River Plate, pues tendrá 35 metros de altura y 68 de diámetro.

El objetivo de tener un nivel de procesamiento y exportación de 2,7 millones de toneladas al año de propano, butano y gasolina natural, que generen 1.200 millones de dólares al año.

Pero además, Coello reveló que en la planta de fraccionamiento “tiene prevista ampliaciones para procesar más c3+ (propano y butano) o también puede sumar trenes de deetanizado para obtener etano”, siendo así el primer proyecto que contempla esa separación adicional.