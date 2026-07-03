Río Negro cambiará la traza del canal comunero de Roca para terminar con pérdidas de agua en el sistema de riego

Los trabajos buscan resolver un problema que data de hace varios años. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) inició los trabajos para trasladar la traza del canal comunero del barrio Chacramonte de Roca, luego de años de filtraciones y conflictos con el crecimiento urbano.

La obra se ejecuta sobre el Canal Terciario 3-4 Sud, que alimenta un canal corre por la margen norte de calle Lago Mascardi, un trazado que quedó rodeado por las viviendas del barrio y que desde hace tiempo genera dificultades para su mantenimiento.

Según informó el Gobierno de Río Negro, la intervención busca correr el canal hacia la margen sur para reducir las pérdidas de agua por filtración y disminuir el impacto sobre las casas linderas.

Los trabajos arrancaron con movimientos de suelo y, de acuerdo con el cronograma, continuarían con la demolición y reconstrucción de estructura existentes, la apertura de nuevos cruces de calles y la adecuación de compuertas y derivaciones.

La etapa final contemplaría la construcción de un canal en terraplén, que permitiría conducir el caudal del sistema de manera más eficiente que el trazado actual.

Desde el organismo provincial señalaron que la obra se enmarca en una planificación que combina infraestructura hídrica y ordenamiento urbano, en un área donde el avance de las viviendas sobre canales de riesgo es un problema recurrente en varios puntos del Alto Valle.