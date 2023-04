Eficiencia energética: Pymes podrán obtener un beneficio fiscal por reducir consumos

El gobierno de Neuquén anunció la creación del Programa de Eficiencia Energética. Propone un beneficio fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) que presenten una iniciativa para adquirir equipos y/o modificar sus instalaciones en la provincia con tecnologías que consuman menos energía. El tope de beneficio es de 6.000.000 de pesos en total por contribuyente.

Se trata de un «estímulo financiero de la inversión a través de un beneficio fiscal y de esta manera propiciar la utilización racional, eficiente, el ahorro y la conservación de los recursos energéticos, contribuyendo a la preservación del ambiente en el territorio provincial», describe. En total, será una partida de hasta 300.000.000 de pesos destinados a la cancelación de los impuestos provinciales.

Los detalles del programa se presentaron a través del Decreto 715 publicado en una edición especial del viernes del Boletín Oficial de Neuquén. Según reza el documento, la autoridad de aplicación es el ministerio de Energía y Recursos Naturales a través de la subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos.

Los beneficiarios podrán solicitar uno o más certificados de crédito fiscal con un tope de beneficio de 6.000.000 de pesos en total para ser aplicados a la cancelación de impuestos provinciales. El monto mínimo de inversión que debe registrarse en el proyecto de eficiencia energética será de 500.000 pesos para empresas micro y 800.000 para pymes.

El crédito fiscal podrá ser hasta del 50% de la inversión aprobada. Sin embargo, para llegar a este porcentaje deben cumplirse ciertas características: para obtener un 40% de la inversión, debe tratarse de una operación de empresas neuquinas con un proveedor de tecnologías neuquino; 30% podrán obtener empresas no neuquinas, en una operación con proveedor neuquino.

A su vez, 30% podrán recibir las empresas neuquinas en una operación con proveedor no neuquino. Mientras en aquellos casos que las inversiones las realicen empresas no neuquinas en una operación con proveedor no neuquino recibirán el 20%. Finalmente, en cualquiera de los casos nombrados podrán tener un 10% más si presentan un diagnóstico energético asociado a la adquisición de los equipos, y/o sean empresas lideradas por/de propiedad de mujeres.

Las firmas que deseen participar del programa deberán contar con el certificado MiPyME y con al menos un establecimiento consumidor en Neuquén. Quienes no tengan el documento probatorio y quieran forman parte del programa pueden explicar porqué y el Centro PYME Adeneu será el encargado de evaluar el argumento. Se exceptuarán la actividad del sector de servicios profesionales.

El certificado de crédito fiscal podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2028. Se deberá destinar a la cancelación del impuesto de ingresos brutos. Para participar, las empresas deberán presentar documentación en forma digital al mail del centro PYME Adeneu: eficiencia.energetica@adeneu.com.ar

Los documentos solicitados son cinco: el Formulario de Solicitud de Adhesión al programa; el Proyecto de Eficiencia Energética; el Presupuesto o factura proforma, firmado por un representante de la empresa proveedora; la hoja de especificaciones técnicas de la tecnología eficiente brindada por la empresa proveedora; y opcionalmente el Diagnóstico Energético.

Consideran eficientes las siguientes tecnologías, siempre que cumplan con el criterio de eficiencia energética establecido en cada caso: «motores trifásicos, variadores de velocidad, tecnología de iluminación LED, equipos de climatización, electrobombas, bombas solares, equipos de medición y control, y materiales para obras civiles de acondicionamiento de instalaciones con el fin de disminuir el consumo energético», ennumeraron.

Para acceder a la documentación y recibir más información, está disponible el siguiente correo electrónico: eficienciaenergeticanqn@gmail.com