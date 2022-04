El Gobierno busca una foto de unidad en Vaca Muerta

No es una novedad que los gobiernos nacionales busquen en Vaca Muerta una imagen de éxito al acodarse con un sector de la economía en crecimiento. Pero la agenda de la visita de Alberto Fernández a Loma Campana de este jueves reveló que además se buscará que las cámaras capten una imagen de unidad en uno de los sectores en donde la grieta del gobierno es más que evidente, como es la cartera energética.

De acuerdo a la agenda que ha circulado de parte del gobierno nacional, en la comitiva que acompañará a Fernández en su segunda visita a Vaca Muerta estarán el secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; el interventor del Enargas, Federico Bernal; y el presidente de Ieasa, la exEnarsa, Agustín Gerez.

Los Federicos, como se los denomina en la industria, y Gerez, son referentes claros del sector liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández y cuentan con una larga sucesión de cuestionamientos al mismo gobierno, a Martínez y a los planes de gestión.

En el caso de Gerez, su presencia es comprensible, es titular de la firma del Estado encargada de la licitación, construcción y concesión del futuro gasoducto Presidente Néstor Kirchner, sobre el cual se espera que Fernández de precisiones sobre la licitación para su construcción.

Pero es llamativo que Basualdo forme parte de la comitiva ya que no solo no se trata de una obra eléctrica, más allá de que el gas pueda usarse en la generación térmica. El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación no solo midió fuerzas el año pasado con Martínez, el ministro Martín Guzmán y Fernández, al resistir el pedido de renuncia que le solicitó incluso el presidente.

Audiencias por tarifas y el rol de YPF

Sino que además la semana pasada volvió a patear el avispero de Energía al elevar una nota a Martínez cuestionando los aumentos de tarifas eléctricas que se buscan aplicar, en un escrito que fue tildado como erróneo, por los porcentajes de subas señalados.

Precisamente, la foto del éxito y la unidad que se busca en Vaca Muerta se dará a poco más de dos semanas de las audiencias públicas convocadas por Energía para avanzar en los nuevos aumentos de tarifas de luz y gas, propiciados en gran medida por los parámetros de recortes de subsidios pedidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero también la presencia de los delfines de Cristina Fernández en el acto funcionará como una suerte de recordatorio al interior del Frente de Todos, ya que buena parte del acto tratará sobre el décimo aniversario de la reestatización del 51% de las acciones de YPF, una gestión realizada en el gobierno de la ahora vicepresidenta.

El anterior gobierno, de Mauricio Macri, apeló en varias ocasiones a la foto de éxito y progreso que Vaca Muerta permite dar. Pero en esta ocasión, el timing podría no jugar del todo a favor de la selfie buscada, ya que se dará con la tinta aún fresca del anuncio de la creación de un nuevo tributo, a la renta inesperada, que tiene a las empresas de Vaca Muerta en la mira.

El único actor que faltará a la cita, en la que también se invitaron a los gobernadores de las provincias que atravesará el futuro gasoducto, es el ministro de Economía, y cabeza máxima del área de Energía, Martín Guzmán.

La agenda del ministro en Estados Unidos impedirá su presencia en la formación shale, y así también la posible recriminación de las empresas de Vaca Muerta que ayer lo acusaron de borrar con el codo lo que escribe con la mano, ya que la semana pasada las había citado para analizar cómo aumentar la producción de gas y petróleo, en un encuentro en la que nada se dijo de un nuevo impuesto por venir.