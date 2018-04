El ingenio argentino se vende en Houston

La producción de gas y petróleo en el país sigue en picada a pesar de la recuperación del precio internacional del barril de crudo. La caída sería más pronunciada de no ser por el resultado de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, que siguen siendo una atracción no sólo para las operadoras sino también para muchas pymes del sector.

KMT Electronics es una empresa de Rosario que se especializa en la fabricación de equipos de protección catódica y sistemas de energía ininterrumpida, con gran participación en la Cuenca Neuquina.

“Pensamos instalar un centro de servicios en Neuquén ya que entre los yacimientos de Fortín de Piedra, Loma Campana y El Corcovo –en la localidad mendocina de Malargüe– tenemos instalados más de 300 equipos”, se entusiasma Federico Meyer, el gerente general de la firma.

La empresa tiene un alto perfil tecnológico, lo que le permite exportar el 65 por ciento de su producción. “México, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia son nuestros principales destinos, y recientemente concretamos un negocio con Dow Chemical por un emprendimiento que tiene en Houston, lo que nos permitió entrar a un mercado tan importante como es Estados Unidos”, destacó.

Meyer señaló que Argentina tiene una cantidad de emprendedores muy importante y consideró que “estar geográficamente alejados de los grandes centros industriales del mundo hizo que el país haya desarrollado tecnología de calidad casi como una necesidad”.

Y remarcó que “ese desarrollo es lo que nos distingue de nuestros vecinos porque Brasil tiene tecnología pero en base a empresas extranjeras que se radican allí”.

Uno de los servicios que tuvo gran crecimiento para KMT es el de energía ininterrumpida. Se trata de un dispositivo que permite tomar energía de la red de distribución para almacenarla en grandes baterías.

“Las instalaciones de la industria petrolera son complejas y críticas. Son procesos que pueden impactar fuertemente en el medio ambiente y deben estar sumamente protegidos”, explicó Meyer. Y detalló que “ante un corte de la red el equipo tiene que ser capaz de seguir proveyendo energía durante siete días”.

Sobre la actualidad del sector el gerente general de la empresa consideró que “se está recuperando el precio del barril, se ha avanzado en la tecnología y los costos de los no convencionales se han reducido drásticamente, por lo que el futuro es bastante prometedor. Luego de un mal 2016, la actividad repuntó a partir del año pasado y ahora tenemos muchos proyectos, tanto en el mercado doméstico como en el exterior”.