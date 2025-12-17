Un hombre murió en plena vía pública en el oeste de Neuquén este miércoles: qué se sabe

Un hombre murió en plena vía pública en Neuquén este miércoles. La persona iba por la calle cuando se desvaneció y después falleció. Qué se sabe del hecho.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes ligadas al caso, el hecho ocurrió cerca de las 15 en el barrio Valentina Norte, cerca del límite con Plottier.

De acuerdo a los primeros datos que se reportaron del hecho, la víctima sintió un fuerte dolor en el pecho y luego se desvaneció.

Por el momento, se desconoce oficialmente datos de la víctima, aunque trascendió que se trataba de una persona «robusta». Asimismo, tampoco se saben los motivos del deceso.

En el caso interviene la fiscal Guadalupe Inaudi, quien ordenó tomar testimonios a vecinos y testigos para determinar las circunstancias del hecho.

El cuerpo que fue encontrado en el Canal Grande de Roca era de un hombre de Allen

La semana pasada se halló un cuerpo en el Canal Grande de Roca y hasta este miércoles, se desconocía su identidad. El Ministerio Público Fiscal informó que tras realizar la autopsia correspondiente se logró determinar que se trataba de un hombre oriundo de Allen.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que luego de concretar los análisis correspondientes que realizó el equipo de Investigación Forense, el cuerpo fue identificado como Jorge Roberto Candia. El hombre tenía 73 años y se pudo determinar que era oriundo de la localidad de Allen.

A su vez confirmaron que el cuerpo ya fue entregado a su familia. Sin embargo por el momento no brindaron detalles sobre la causa de muerte.