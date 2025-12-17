Matvey Safonov, el héroe del PSG que atajó cuatro penales en la Intercontinental ante Flamengo

La final de la Copa Intercontinental que consagró a PSG ante Flamengo tuvo un héroe inesperado. Matvey Safonov tapó cuatro penales para los franceses y se llevó todos los flashes en Qatar.

El arquero ruso de 26 años atajó los remates de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Aráujo. Nicolás De la Cruz fue el único que convirtió para el equipo brasilero en el arranque de la tanda.

Fue una actuación sin precedentes y superó el récord histórico del uruguayo Jorge Seré, que atajó tres penales para Nacional en la Copa Intercontinental de 1988 en el histórico triunfo ante al PSV Eindhoven.

Safonov debutó en primera en Krasnodar de Rusia en 2017 club donde jugó hasta el 2024. A mitad de ese año, PSG lo compró por 20 millones de euros.

En su primera temporada atajó 17 partidos pero en la mayoría fue suplente de Gianluigi Donnarumma. Con la partida del italiano, el club francés compró a Lucas Chevalier.

El nuevo arquero fue titular en la mayoría de los partidos de esta temporada pero se sufrió una lesión en el tobillo que le dio la chance a Safonov.

El ruso ya tenía un buen antecedente en los penales ya que hace un año tapó dos contra Lens, en los 16avos de final de la Copa de Francia cuando le tocó reemplazar a Donnarumma.