ATEN Capital rechazó la oferta salarial de Rolando Figueroa y se espera el resultado de más asambleas

La asamblea de ATEN Capital se realizó en la EPET 8 de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

La asamblea de ATEN Capital rechazó este miércoles, por amplia mayoría, la última propuesta salarial que acercó el gobierno de Neuquén para el 2026. Los docentes debatieron hoy en las 22 seccionales de la provincia y recién mañana se oficializará el resultado final, cuando se contabilicen los votos por moción en el plenario de secretarios generales que se hará a las 8:30 en Cutral Co.

En la asamblea participaron alrededor de mil docentes y, como es habitual, enfrentó la posición de la conducción provincial que ahora lidera Fany Mansilla (TEP) con la del sector opositor que quedó a cargo de Valeria Benavides (Multicolor). El oficialismo proponía aceptar, pero perdió frente a la moción del rechazo.

El conteo final, que se conoció pasadas las 20:30, fue de 204 votos por la aceptación y 775 por el rechazo.

Resta conocerse el resultado del resto de las seccionales, aunque la de la capital no fue la única que rechazó: también lo hizo Plottier, por mayoría.

Qué dice la propuesta del gobierno a ATEN

La propuesta que ofreció el gobierno en la reunión del lunes contempla subas trimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre los meses de enero y diciembre de 2026.

Además introduce cambios en el llamado “presentismo”, es decir, el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que lo pasarán a cobrar todos los maestros excepto los que tengan faltas injustificadas.

El ofrecimiento oficial incluye el pago, durante la segunda quincena de enero, de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos y una segunda cuota en la segunda quincena de septiembre, que tendrá como base el importe de 350.000 pesos más la actualización por IPC.

En la mesa también se acordó analizar la puesta en marcha del boleto docente gratuito interurbano y se acordó el mantenimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el concepto de “conectividad nacional”, que serán afrontados con recursos de la Provincia, entre otras mejoras.

El gobernador Rolando Figueroa dijo el martes que este es el “último gran esfuerzo” que puede hacer su administración y destacó que “en Neuquén existe una pauta salarial mucho más importante que en el resto del país”.

Si bien desde la conducción del gremio se destacó como una propuesta superadora, la oposición cuestiona que tenga sumas no remunerativas, no incorpore una recomposición sobre los básicos y no se derogue el “presentismo”.