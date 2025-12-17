Río Negro avanza con el BID para conseguir financiamiento clave para el desarrollo productivo de Negro Muerto y Colonia Josefa

Tal como estaba previsto en la agenda productiva provincial desde hace algunos meses, en la jornada de hoy representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron con referentes del gobierno, entre ellos el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso y el Secretario de Ganadería, Norberto Tabaré Bassi para avanzar con el financiamiento para poner en plena producción el potencial de zonas como Negro Muerto y Colonia Josefa, entre otras.



Como publicó Diario Río Negro el pasado 7 de diciembre (https://www.rionegro.com.ar/rural/rio-negro-prepara-obras-clave-para-el-desarrollo-agricola-de-negro-muerto-y-colonia-josefa/) un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, que dirige Lucio Reinoso, y el Departamento Provincial de Aguas, a cargo de Gastón Renda, trazó una hoja de ruta sobre las obras que se necesitan para que estas áreas productivas desarrollen todo su poderío.

Representantes del gobierno de Río Negro y del BID en la reunión celebrada hoy.



En el programa provincial de desarrollo también aparecen como áreas claves, además de las mencionadas, la ampliación de la superficie productiva en Valle Inferior y el canal de Pomona-San Antonio.

La visita de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo tiene como finalidad avanzar en una agenda estratégica vinculada al riego, la infraestructura y el desarrollo agroindustrial de la provincia, para lo cual hace falta financiamiento por 80 millones de dólares para la primera etapa del proyecto.

Líneas de trabajo y visita a campo



Durante la jornada se presentaron las líneas de trabajo para ampliar la superficie bajo riego pero en las cuales falta desarrollar infraestructura para mejorar la eficiencia productiva y fortalecer los sistemas agroalimentarios.

La agenda continuará este jueves 18 de diciembre con una recorrida a campo por distintas zonas productivas donde se proyectan las inversiones.

“Desde el BID valoraron la diversidad productiva de la provincia y el potencial de crecimiento de nuestras cadenas agrícolas y ganaderas”, destacó el Secretario de Agricultura provincial Lucio Reinoso.

“Este financiamiento permitirá acelerar el desarrollo de nuevas áreas productivas, generar arraigo y acompañar el crecimiento de Río Negro con infraestructura”, señaló el ministro Carlos Banacloy.