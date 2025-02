El parque solar de Cutral Co le saca el jugo al verano

El parque solar de Cutral Co tiene más de 5.000 paneles (Foto gentileza Municipalidad de Cutral Co)

El complejo solar de Cutral Co no solo ya está en operaciones, despachando su energía, sino que aprovechó la llegada del verano para sacarle el jugo al sol y elevar su funcionamiento. En diciembre tuvo un pico de inyección con el que incluso superó a su «gemelo» de San Juan.

La información corresponde a los registros de operaciones de entrega de energía que posee la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) y que fueron procesados y analizados por Energía On.

El complejo solar de la municipalidad de Cutral Co fue inaugurado a fines de octubre del año pasado y a partir de noviembre Cammesa comenzó a contar la energía que despacha. En ese mes, el complejo logró entregar un total de 0,5 GWh.

Pero las buenas noticias se dieron en diciembre, cuando de la mano de la llegada del verano, el parque solar elevó considerablemente sus aportes y alcanzó un nivel de despacho de 0,9 GWh, es decir, casi el doble que el mes anterior.

Más energía en Cutral Co que en San Juan

El parque solar que está a la vera de la Ruta Nacional 22 tiene un «gemelo» en San Juan. Se trata del Parque Solar Anchipurac que se inauguró en 2021 y que, al igual que el de Cutral Co, tiene una potencia instalada de 3,5 MW.

Sí hay dos diferencias con el complejo que construyó ICSA, el brazo eléctrico de IMPSA, y es que por un lado el parque sanjuanino tiene 9.120 paneles solares, mientras que el de Cutral Co cuenta con 5.580 paneles.

Pero la principal diferencia es la ubicación, puesto que el de San Juan se ubica a una mayor altitud sobre el nivel del mar, en la localidad de La Bebida.

Teniendo en cuenta estas diferencias, es destacado que en diciembre el parque solar de Cutral Co logró superar a su gemelo sanjuanino, que en ese me entregó un total de 0,8 GWh, marcando así algo que muchos sospechaban en la comarca petrolera y es que en verano el sol es verdaderamente abrasador en el área de Cutral Co.