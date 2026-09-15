El secretario de Asuntos Nucleares presentó en Viena la estrategia argentina para expandir el sector nuclear en el mercado mundial

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, intervino ante la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco de la 70ª Conferencia General que se desarrolla esta semana en Viena.

En representación de la Argentina, repasó más de siete décadas de desarrollo nuclear y presentó los principales ejes de la estrategia definida para el sector, orientada a dar escala a las capacidades existentes, incorporar inversión privada y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es el principal foro mundial de cooperación en el ámbito nuclear. Creado en 1957 dentro del sistema de las Naciones Unidas y con sede en Viena, trabaja para promover el uso seguro y pacífico de la ciencia y la tecnología nucleares.

Su labor comprende la aplicación de salvaguardias para verificar que los materiales nucleares no sean desviados hacia fines militares, la elaboración de estándares internacionales de seguridad y la cooperación técnica con los Estados miembros. También impulsa el desarrollo de aplicaciones nucleares en áreas como la generación de energía, la salud, la agricultura, la industria, el ambiente y la gestión de los recursos hídricos.

La Argentina es miembro fundador del Organismo y mantiene una participación histórica en sus distintas instancias técnicas, políticas y de cooperación internacional.

La Conferencia General es el máximo órgano de decisión del OIEA y reúne una vez al año, en Viena, a representantes de todos sus Estados miembros. Durante sus sesiones, las delegaciones presentan las posiciones y prioridades de sus países, analizan los principales temas de la agenda nuclear internacional y consideran el programa, el presupuesto y las orientaciones generales del Organismo.

Además de las sesiones plenarias, la Conferencia incluye reuniones bilaterales, actividades técnicas y encuentros entre autoridades, organismos especializados y representantes del sector nuclear. Por ese motivo, constituye uno de los principales espacios internacionales para promover la cooperación, generar asociaciones y presentar capacidades, tecnologías, proyectos y servicios.

La 70ª Conferencia General ofrece a la Argentina una plataforma para fortalecer su presencia internacional, profundizar vínculos con otros países y ampliar las oportunidades para la inserción de sus capacidades nucleares en nuevos.

El desafío de Argentina

Durante su discurso, el secretario mencionó que “el desafío nuclear de la Argentina hoy es transformar más de siete décadas de capacidades nucleares en proyectos, asociaciones y resultados concretos”. Además, destacó que la Argentina desarrolló capacidades en operación de centrales nucleares, diseño y construcción de reactores de investigación, fabricación de combustible, producción de radioisótopos y formación de recursos humanos especializados.

En ese marco, presentó los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina como el marco que ordena una nueva etapa para el sector. La política establece criterios para la evaluación de los proyectos, contempla la participación de capital privado en aquellas actividades que pueden organizarse comercialmente y mantiene en manos del Estado las funciones indelegables vinculadas con la política nuclear, la regulación, la seguridad y las salvaguardias.

Ramos Napoli también abordó los desafíos que enfrenta el crecimiento de la energía nuclear a nivel internacional, particularmente en materia económica, financiera, regulatoria y tecnológica. En ese sentido, destacó el papel del OIEA como ámbito para avanzar en una mayor armonización entre países, reducir barreras y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y cadenas internacionales de suministro.

Como miembro fundador del OIEA, la Argentina participa de la Conferencia General con una agenda orientada a generar nuevas asociaciones y ampliar los mercados para su tecnología, sus bienes y sus servicios nucleares.

Durante la semana, la delegación argentina mantendrá reuniones bilaterales con autoridades del Organismo y representantes de otros Estados miembros, y participará de actividades vinculadas con reactores de investigación, producción de radioisótopos y cooperación internacional.