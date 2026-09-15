Necrológicas de hoy, martes 15 de septiembre de 2026

Raúl Vitelmo, Carbajal Falleció el dia 12 de septiembre a sus 81 años de edad. Su esposa: Norma. Sus hijos: Flavia, Mariano, Leandro y Cristian. Sus nietos: Lisandro, Delfina, Josefina, Laureano y Santiago. Y sus hijos politicos Florencia y Diego, comunican con dolor su deceso y que sus restos fueron velados e inhumados la ciudad de Neuquén.

Fernández Pérez, Eduardo Falleció el 13 de septiembre en Neuquén. Lo despiden con dolor su esposa Claudia, sus hijos Matías y Luciana, su yerno Andrés, sus nietos Benjamín, Vera y Julia.

ELFI, BELINDO DELMIRO Falleció en Neuquén el día 12 de Septiembre a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, seran inhumados a las 08:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

FERNADEZ PEREZ, EDUARDO CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 75 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el dia 14 de septiembre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

REISING, ELVIRA ESTER Falleció el 11/09/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Carina Gabriela Aqueveque, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.